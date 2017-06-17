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Альваро Мората в случае перехода в "Манчестер Юнайтед" будет зарабатывать 12 миллионов евро

Нападающий мадридского "Реала" Альваро Мората близок к переходу в "МЮ", сообщает AS.

Сообщается, что в случае успешного трансфера испанец будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.

Контракт между 24-летним Моратой и "красными дьяволами" будет рассчитан до лета 2021 года.
Теги: Мората Реал Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 06:39
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