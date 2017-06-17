Альваро Мората в случае перехода в "Манчестер Юнайтед" будет зарабатывать 12 миллионов евро

Нападающий мадридского "Реала" Альваро Мората близок к переходу в "МЮ", сообщает AS.Сообщается, что в случае успешного трансфера испанец будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.Контракт между 24-летним Моратой и "красными дьяволами" будет рассчитан до лета 2021 года.