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"Лион" близок к подписанию форварда "Челси" Бертрана Траоре

Нападающий "Челси" Бертран Траоре близок к переходу в "Лион", передает Foot Mercato.

Сообщается, что клубы уже достигли предварительной договорённости о переходе 21-летнего футболиста. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро. Ожидается, что игрок сборной Буркина Фасо заключит с "ткачами" контракт до лета 2022 года.
Теги: Лион Челси Трансферы
Сегодня, 07:12
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