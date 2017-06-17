"Лион" близок к подписанию форварда "Челси" Бертрана Траоре

Нападающий "Челси" Бертран Траоре близок к переходу в "Лион", передает Foot Mercato.Сообщается, что клубы уже достигли предварительной договорённости о переходе 21-летнего футболиста. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро. Ожидается, что игрок сборной Буркина Фасо заключит с "ткачами" контракт до лета 2022 года.