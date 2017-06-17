Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тренер академии "Вильярреала" возглавил "Карпаты"

Тренер академии "Вильярреала" Серхио Наварро стал главным тренером "Карпат", сообщает твиттер украинского клуба.

В 2011 году специалист был помощником Курбана Бердыева в "Рубине". В казанской команде испанец проработал несколько лет.
Теги: Карпаты
Сегодня, 07:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.