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Задержан водитель такси, обманувший чилийского журналиста
Водитель такси, который подвез чилийского журналиста за 50 тысяч рублей, задержан в Москве.
"Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле "Мерседес". Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество при получении выплат", - говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.
"Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле "Мерседес". Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество при получении выплат", - говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.
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