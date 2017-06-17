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Задержан водитель такси, обманувший чилийского журналиста

Водитель такси, который подвез чилийского журналиста за 50 тысяч рублей, задержан в Москве.

"Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле "Мерседес". Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество при получении выплат", - говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.
Сегодня, 08:38
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№3 Написал: Fen (Сегодня, 08:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не прокатило wink
Регистрация: 14.08.2015
№2 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 08:53) #
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online
Болеет за:
«Реал»
и,какая сцука говорила,что уберёт бомбил с аэропортов и вокзалов,мусорам, деньгами уже везде рот позатыкали
Регистрация: 19.10.2010
№1 Написал: Арес (Сегодня, 08:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество при получении выплат", - говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

Статья 159 ч.2:
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Дожили, в МВД УК не знают. Дело явно липовое, лох чилийский отдал сумму, которую у него спросили - водила назначить вправе любую цену. Понятно, развел лоха, но если он педальный - отдал штуку баксов за такси? Он же сам деньги менял, курс знает


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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