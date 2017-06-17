"Амкар" подписал белорусского защитника Михаила Сивакова

"Амкар" заключил двухлетний контракт 29-летним белорусским центральным защитником Михаилом Сиваковым.Михаил Сиваков – воспитанник школы минской "Сиены". За свою карьеру он играл в семи странах – Беларуси, Италии, Бельгии, Азербайджане, Польше, Украине и России. В составе БАТЭ он стал четырехкратным чемпионом Беларуси, обладателем Кубка и Суперкубка страны, в составе краковской "Вислы" Михаил выиграл золото первенства Польши, а вместе с "Габалой" выиграл бронзовые медали первенства Азербайджана.- Мы рады видеть Михаила в "Амкаре", - говорит исполнительный директор клуба Денис Маслов. – Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов – как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на "втором этаже". Такого футболиста "Амкару" очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее.