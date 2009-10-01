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Вячеслав Малафеев: все понимают, что вызов Габулова был вынужденным

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение о вратарях национальной команды.

"Сейчас сложно сказать, кто из наших вратарей может достойно заменить Акинфеева через 4-5 лет — не знаю, сколько времени Игорь будет играть на высоком уровне. Но в данный момент не могу кого-то с ним сравнивать.

Я надеялся, что Лодыгин сможет заявить о себе. Но и у меня были ситуации, когда я терял место в составе, не вызывался в сборную и не мог демонстрировать свои лучшие качества.

Что касается Габулова, то все понимают, что его вызов был вынужденным. Володя может заменить в отдельном матче, но в силу возраста он сменщик уже не на "длинную дистанцию".

Что касается остальных ребят, тут смысла говорить нет, поскольку ясно, что Игорь - это первый номер и в обозримом будущем выходить на поле в составе сборной будет он. Если не случится ничего сверхъестественного", - цитируют Малафеева "Известия".
Теги: Малафеев Сборная России
Сегодня, 09:59
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7
(1)
№7 Написал: Арес (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да в сборную даже ТЕБЯ вызывали


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вынужденная?
Да ну, есть более, гораздо достойнее, те же Рыжиков, Беленов, Ребров, Медведев..., да много кого. Габулов, это личные симпании. Помню, в 02 году травмированный Мостовой поехал, все говорили, что не сыграет, но оир взял любимца, и не взял Аршавина и Гусева(на ходу, в отличной форме). Свинячьи тренеры очень неадекватны и несправедливы.
Не прав ты, Слава, можно было хоть в этом вратарском вопросе наперёд подумать.

..а какие у тебя "личные симпатии" smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:54) #
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Если бы тренером сборной был Губерниев ты бы в нее никогда не попал.
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Blessing
Габулов, это личные симпании.

Черчес лично знаком с Габуловым, пересекался в клубе и знает на что он способен и личные качества человека. Черчес уверен в Володе. А с остальными он знаком только косвенно и несмотря на то, что Беленов, Ребров, Рыжиков профессионалы (не будет с ними проблем), Черчесов выбрал своего знакомого


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 10:26) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я не понимаю этот вызов


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 10:21) #
  • +3
  •  (3)
online

Габулова вызвали последним, но домой все же отправили Беленова, который тоже уже не пацан, осенью ему 31 будет.
Ну а через 4-5 лет в сборной мы увидим Митрюшкина, Селихова, Лунева.
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:21) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Вынужденная?
Да ну, есть более, гораздо достойнее, те же Рыжиков, Беленов, Ребров, Медведев..., да много кого. Габулов, это личные симпании. Помню, в 02 году травмированный Мостовой поехал, все говорили, что не сыграет, но оир взял любимца, и не взял Аршавина и Гусева(на ходу, в отличной форме). Свинячьи тренеры очень неадекватны и несправедливы.
Не прав ты, Слава, можно было хоть в этом вратарском вопросе наперёд подумать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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