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Вячеслав Малафеев: все понимают, что вызов Габулова был вынужденным
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение о вратарях национальной команды.
"Сейчас сложно сказать, кто из наших вратарей может достойно заменить Акинфеева через 4-5 лет — не знаю, сколько времени Игорь будет играть на высоком уровне. Но в данный момент не могу кого-то с ним сравнивать.
Я надеялся, что Лодыгин сможет заявить о себе. Но и у меня были ситуации, когда я терял место в составе, не вызывался в сборную и не мог демонстрировать свои лучшие качества.
Что касается Габулова, то все понимают, что его вызов был вынужденным. Володя может заменить в отдельном матче, но в силу возраста он сменщик уже не на "длинную дистанцию".
Что касается остальных ребят, тут смысла говорить нет, поскольку ясно, что Игорь - это первый номер и в обозримом будущем выходить на поле в составе сборной будет он. Если не случится ничего сверхъестественного", - цитируют Малафеева "Известия".
"Сейчас сложно сказать, кто из наших вратарей может достойно заменить Акинфеева через 4-5 лет — не знаю, сколько времени Игорь будет играть на высоком уровне. Но в данный момент не могу кого-то с ним сравнивать.
Я надеялся, что Лодыгин сможет заявить о себе. Но и у меня были ситуации, когда я терял место в составе, не вызывался в сборную и не мог демонстрировать свои лучшие качества.
Что касается Габулова, то все понимают, что его вызов был вынужденным. Володя может заменить в отдельном матче, но в силу возраста он сменщик уже не на "длинную дистанцию".
Что касается остальных ребят, тут смысла говорить нет, поскольку ясно, что Игорь - это первый номер и в обозримом будущем выходить на поле в составе сборной будет он. Если не случится ничего сверхъестественного", - цитируют Малафеева "Известия".
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