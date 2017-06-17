Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Рубин" интересуется аргентинцем Эмануэлем Рейносо

"Рубин" заинтересован в полузащитнике аргентинского "Тальереса" Эмануэле Рейносо, информирует "Р-Спорт".

Агент игрока Мартин Сендоа утверждает, что конкуренцию российскому клубу в борьбе за Рейносо составят "Порту" и "Бенфика", а также аргентинские "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".

Действующее соглашение 21-летнего игрока с "Тальересом" рассчитано до 2020 года.
Теги: Рубин Трансферы
Сегодня, 10:21
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Это сколько же нужно выгнать игроков из Рубина, чтобы приобретать еще и новых?
Жду когда же начнется бартерный обмен игроков Рубина и Ростова. Наверно сразу после Кубка Конфедераций (Полоз, Бухаров, Ерохин, Кудряшов задействованы в КК)
Регистрация: 16.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.