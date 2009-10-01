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Игроки сборной России получат премии от РФС и от государства в случае победы на КК-2017

Футболистов сборной России в случае победы на Кубке конфедераций ожидает денежное вознаграждение и по линии РФС и по линии государства, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение. Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах.

За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление", - цитирует Колобкова "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:16
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(1)
№5 Написал: Арес (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Следующей новостью будет срочное выздоровление дзюбы и его готовность сыграть за сборную.

Не, если бы премия за участие, то да, уже бы летел, спотыкаясь, с воплем "Меня! Меня забыли!" А так - он крыса, а не дятел, понимает, что этой премии ему не видать, как адекватного болельщика зенытика на трибуне или обратной стороны Луны...


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: Losgehts #КрышНам (Сегодня, 11:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мда уж)))) в нищей стране)


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не получат


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (8)

Следующей новостью будет срочное выздоровление дзюбы и его готовность сыграть за сборную.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Арес (Сегодня, 11:23) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ой, да можно хоть луну с неба пообещать


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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