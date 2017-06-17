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"Крылья Советов" подписали Павла Голышева

Бывший игрок "Томи" Павел Голышев официально стал игроком "Крыльев Советов". Соглашение с полузащитником рассчитано на один год.


"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Трансферы
Сегодня, 11:48
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