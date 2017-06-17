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Артур Нигматуллин: выбрал "Амкар" из-за тренерского штаба клуба

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин рассказал почему выбрал переход в пермский клуб.

"Мне поступали предложения от других клубов премьер-лиги, но думаю, о них уже не стоит говорить. "Амкар" сделал мне наиболее конкретное предложение. Это была одна из причин моего перехода. Но главная причина – это тренерский штаб клуба.

Гаджи Муслимовича знаю еще по работе в нижегородской "Волге". Хорошо знаю тренера вратарей Владимира Алексеевича Сычева. Возможность тренироваться под началом таких специалистов – одна из причин перехода в "Амкар".

К тому же в составе "Амкара" у меня много знакомых ребят. Внутреннее чувство подсказало, что я смогу в "Амкаре" прогрессировать как игрок. Переход в "Амкар" для меня – это, несомненно, шаг вперед", – цитирует Нигматуллина официальный сайт пермяков.
Теги: Амкар
Сегодня, 11:57
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