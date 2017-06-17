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Игроки "Реала" считают, что Криштиану Роналду выбивает себе новый контракт

Футболисты "Реала" считают, что нападающий Криштиану Роналду заявил об уходе из команды для того, чтобы добиться подписания нового контракта с мадридцами, информирует Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний португалец недоволен действиями налоговых органов, которые подозревают игрока в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 12:28
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№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно и делает -заслужил в этом сезоне раз старался выпрыгивать "из штанов" и добивался и добился хороших результатов.
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:31) #
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Регистрация: 17.06.2017
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Плакса, шантажист и похоже...не той ориентации.
Как футболист,- хорош, слов нет.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он ещё и шантажист...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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