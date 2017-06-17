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Игроки "Реала" считают, что Криштиану Роналду выбивает себе новый контракт
Футболисты "Реала" считают, что нападающий Криштиану Роналду заявил об уходе из команды для того, чтобы добиться подписания нового контракта с мадридцами, информирует Marca.
Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний португалец недоволен действиями налоговых органов, которые подозревают игрока в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро.
Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний португалец недоволен действиями налоговых органов, которые подозревают игрока в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро.
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