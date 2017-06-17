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"Зенит" на сборах сыграет с ЦСКА и "Лудогорцем"

Определились соперники "Зенита" на сборах в Австрии.

21 июня сине-бело-голубые сыграют против софийского ЦСКА, 24 июня - встретятся с "Лудогорцем". Игры пройдут в Гоинге и начнутся в 19:00 мск.

Всего у "Зенита" на первых сборах запланировано три товарищеских матча.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 12:42
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№1 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:29) #
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Регистрация: 17.06.2017
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