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"СКА-Хабаровск" приобрел экс-хавбека "Спартака" Константина Савичева

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с полузащитником Константином Савичевым, информирует твиттер хабаровской команды.

С 2011 года Савичев находился в системе московского "Спартака", выступал за молодежную и вторую команды клуба.
Теги: СКА-Хабаровск Трансферы
Сегодня, 12:55
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