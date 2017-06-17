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"СКА-Хабаровск" приобрел экс-хавбека "Спартака" Константина Савичева
"СКА-Хабаровск" подписал контракт с полузащитником Константином Савичевым, информирует твиттер хабаровской команды.
С 2011 года Савичев находился в системе московского "Спартака", выступал за молодежную и вторую команды клуба.
С 2011 года Савичев находился в системе московского "Спартака", выступал за молодежную и вторую команды клуба.
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