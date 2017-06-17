Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент: к Криштиану Роналду есть интерес из Англии, Франции и Китая

Клубы из Англии, Франции и Китая проявляют интерес к нападающему "Реала" Криштиану Роналду, сообщил агент футболиста Жорже Мендеш.

Ранее стало известно, что португальский футболист сообщил руководству "сливочных", что хочет покинуть команду из-за скандала с неуплатой налогов.

Газета.ru
Теги: Роналду
Сегодня, 12:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.