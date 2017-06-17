Полузащитник Новой Зеландии: давайте удивим некоторых людей (фото)

Полузащитник сборной Новой Зеландии Клейтон Льюис в опубликовал в твиттере фотографию с тренировки своей команды перед стартовым матчем Кубка конфедераций против России.– День игры против России! Давайте удивим некоторых людей, - написал Льюис.