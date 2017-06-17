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Полузащитник Новой Зеландии: давайте удивим некоторых людей (фото)

Полузащитник сборной Новой Зеландии Клейтон Льюис в опубликовал в твиттере фотографию с тренировки своей команды перед стартовым матчем Кубка конфедераций против России.

– День игры против России! Давайте удивим некоторых людей, - написал Льюис.

Сегодня, 13:38
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№4 Написал: Арес (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bk-sarmat
ба,нас удивить,в принципе невозможно

laughing


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 14:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
ба,нас удивить,в принципе невозможно smirk smirk
Регистрация: 19.10.2010
№2 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:28) #
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Регистрация: 17.06.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:11) #
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  •  (1)

надеюсь поле не подведет!
Регистрация: 27.07.2016
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