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Борис Игнатьев: думаю, Дзюбе пора объяснить, что происходит на самом деле
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев не может объяснить отъезд нападающего "Зенита" Артема Дзюбы из состава национальной команды.
– Как восприняли историю с отъездом Артема Дзюбы из сборной?
– Я не понимаю эту ситуацию. Он уже не первый раз покидает сборную. Думаю, пора уже объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет о Дзюбе – одном из лидеров национальной команды.
– Допускаете, что у форварда возникли разногласия с тренерским штабом сборной?
– Мне трудно судить. Но мне кажется, болельщики должны все знать. Необходимо приоткрыть завесу таинственности над всей этой историей.
СЭ
– Как восприняли историю с отъездом Артема Дзюбы из сборной?
– Я не понимаю эту ситуацию. Он уже не первый раз покидает сборную. Думаю, пора уже объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет о Дзюбе – одном из лидеров национальной команды.
– Допускаете, что у форварда возникли разногласия с тренерским штабом сборной?
– Мне трудно судить. Но мне кажется, болельщики должны все знать. Необходимо приоткрыть завесу таинственности над всей этой историей.
СЭ
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