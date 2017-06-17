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Борис Игнатьев: думаю, Дзюбе пора объяснить, что происходит на самом деле

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев не может объяснить отъезд нападающего "Зенита" Артема Дзюбы из состава национальной команды.

– Как восприняли историю с отъездом Артема Дзюбы из сборной?

– Я не понимаю эту ситуацию. Он уже не первый раз покидает сборную. Думаю, пора уже объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет о Дзюбе – одном из лидеров национальной команды.

– Допускаете, что у форварда возникли разногласия с тренерским штабом сборной?

– Мне трудно судить. Но мне кажется, болельщики должны все знать. Необходимо приоткрыть завесу таинственности над всей этой историей.

СЭ
Теги: Игнатьев Дзюба Сборная России
Сегодня, 13:40
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№2 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Допинг-тест не прошел или просто не хочет играть за страну


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:27) #
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Регистрация: 17.06.2017
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