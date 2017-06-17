Борис Игнатьев: думаю, Дзюбе пора объяснить, что происходит на самом деле

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев не может объяснить отъезд нападающего "Зенита" Артема Дзюбы из состава национальной команды.– Я не понимаю эту ситуацию. Он уже не первый раз покидает сборную. Думаю, пора уже объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет о Дзюбе – одном из лидеров национальной команды.– Мне трудно судить. Но мне кажется, болельщики должны все знать. Необходимо приоткрыть завесу таинственности над всей этой историей.