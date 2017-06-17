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Ари: болельщики приняли меня очень тепло, чувствую себя как дома

Нападающий "Локомотива" Ари, перешедший из "Краснодара", рассказал, как чувствует себя в столичной команде.

"Я принял решение ещё до завершения сезона. Сказал руководству клуба: хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со "Спартаком" за Суперкубок.

Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе", - цитирует бразильца пресс-служба "железнодорожников".
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:25) #
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Регистрация: 17.06.2017
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