Ари: болельщики приняли меня очень тепло, чувствую себя как дома

Нападающий "Локомотива" Ари, перешедший из "Краснодара", рассказал, как чувствует себя в столичной команде."Я принял решение ещё до завершения сезона. Сказал руководству клуба: хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со "Спартаком" за Суперкубок.Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе", - цитирует бразильца пресс-служба "железнодорожников".