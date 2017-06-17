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Болельщик дал Криштиану Роналду для автографа свой паспорт (видео)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Казани в преддверии Кубка конфедераций расписался в паспорте одного из болельщиков, передает "Бизнес Онлайн".

Теги: Роналду
Сегодня, 14:17
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№2 Написал: serg.mixaylow железногорск курская область (Сегодня, 14:41) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Чучундра,
Напишет заявление о утере, всего то и делов...


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Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012
№1 Написал: Чучундра (Сегодня, 14:37) #
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online

Нормально)))Но паспорт всё равно придётся менять в 45 лет.
Регистрация: 22.05.2016
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