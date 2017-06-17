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"Локомотив" объявил о подписании однолетнего контракта с Ари

"Локомотив" официально объявил о приобретении у "Краснодара" прав на нападающего Ари.

Президент "Локомотива" Илья Геркус и Ари поставили подписи под соглашением сроком на один год. В понедельник 31-летний бразилец приступит к тренировкам команды на сборе в Австрии.

"Ари Усилит нашу команду. Важно, что он не колся, а выразил желание играть именно за "Локомотив". Ждем от него куража и высокой результативности, продолжать в том же духе", - цитирует Геркуса официальный сайт "Локо".

Теги: Локомотив Ари
Сегодня, 14:44
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