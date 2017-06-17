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Болельщики сборной Новой Зеландии разгромили российских любителей футбола
Болельщики сборной Новой Зеландии одержали крупную победу над командой поклонников сборной России в товарищеской игре. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге за несколько часов до официальной игры-открытия Кубка конфедераций-2017.
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу новозеландцев. В перерыве игры болельщики возложили цветы к памятнику в честь футболистов, принявших участие в матче, состоявшемся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года.
Р-Спорт
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу новозеландцев. В перерыве игры болельщики возложили цветы к памятнику в честь футболистов, принявших участие в матче, состоявшемся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года.
Р-Спорт
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