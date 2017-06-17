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Болельщики сборной Новой Зеландии разгромили российских любителей футбола

Болельщики сборной Новой Зеландии одержали крупную победу над командой поклонников сборной России в товарищеской игре. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге за несколько часов до официальной игры-открытия Кубка конфедераций-2017.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу новозеландцев. В перерыве игры болельщики возложили цветы к памятнику в честь футболистов, принявших участие в матче, состоявшемся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года.

Р-Спорт
Сегодня, 14:52
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№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
раsha,
А ты видать вспотел, чужие Ники коверкать..
Ну так лови ответочку

pаshа,
раRаsha


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 16:13) #
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Цитата: ПидАрес
Нет. Подсвинки

Точно....подсвинки...гости Питера, приехавшие болеть за Россию..в шарфиках цветов потери девственности на белой простыне...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: Арес (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
это свиньи

Нет. Подсвинки. Видишь - вы под нами в таблице. Хрюкни еще чего-нибудь, подсвинок немытый


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№7 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:54) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это свиньи опять свинью подстроили
Регистрация: 20.10.2011
№6 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
отсосали по-полной))
Регистрация: 9.11.2013
№5 Написал: vit (Сегодня, 15:21) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
опять недофинны обосрались...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:20) #
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online

пацсталом stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Арес (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
так это питерские болелы

Не, это родоначальники. Видел, как СТИЛЬНО лососнули? Наши так не могут, такому - только в кулюторной станице учат. Позор России - он и есть позор России


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
так это питерские болелы? laughing

А ты думал... Питер футбольная столица с отличным стадионом и посещаемостью smirk


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (11)
online

так это питерские болелы? laughing
Регистрация: 7.12.2016
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