Болельщики сборной Новой Зеландии разгромили российских любителей футбола

Болельщики сборной Новой Зеландии одержали крупную победу над командой поклонников сборной России в товарищеской игре. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге за несколько часов до официальной игры-открытия Кубка конфедераций-2017.Матч завершился со счетом 3:0 в пользу новозеландцев. В перерыве игры болельщики возложили цветы к памятнику в честь футболистов, принявших участие в матче, состоявшемся в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года.