Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:55
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (11)
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (11)
11:30
Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций (2)
Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций (2)
Нарушителям порядка на Кубке конфедераций могут пожизненно запретить посещать матчи
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о наказаниях для нарушителей порядка во время Кубка конфедераций.
"У нас работает законодательство, призванное предотвратить неприятности. Недавно мы его немного ужесточили. Теперь есть возможность запретить посещать матчи, в том числе пожизненно.
Мы сотрудничаем с иностранными органами и обмениваемся черными списками проблемных болельщиков, знаем, кого можно впускать, а кого нет", - цитирует Сорокина RT.
"У нас работает законодательство, призванное предотвратить неприятности. Недавно мы его немного ужесточили. Теперь есть возможность запретить посещать матчи, в том числе пожизненно.
Мы сотрудничаем с иностранными органами и обмениваемся черными списками проблемных болельщиков, знаем, кого можно впускать, а кого нет", - цитирует Сорокина RT.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.