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Нарушителям порядка на Кубке конфедераций могут пожизненно запретить посещать матчи

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о наказаниях для нарушителей порядка во время Кубка конфедераций.

"У нас работает законодательство, призванное предотвратить неприятности. Недавно мы его немного ужесточили. Теперь есть возможность запретить посещать матчи, в том числе пожизненно.

Мы сотрудничаем с иностранными органами и обмениваемся черными списками проблемных болельщиков, знаем, кого можно впускать, а кого нет", - цитирует Сорокина RT.
Сегодня, 14:56
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