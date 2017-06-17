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Джанни Инфантино: Россия, Санкт-Петербург полностью готовы

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от открытия Кубка конфедераций.

"До старта остаются считанные часы. Россия, Санкт-Петербург полностью готовы. Город необычайно красивый, погода сегодня великолепная. С нетерпением жду старта", – цитирует Инфантино ТАСС.
Теги: Инфантино
Сегодня, 15:18
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