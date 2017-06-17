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Кот Ахилл предсказал победу сборной России над Новой Зеландией
Оракул Кубка конфедераций эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче Новой Зеландии, сообщает РИА "Новости".
Кот-оракул делает предсказания в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахилл выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подходит кот и откуда отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем.
Кот-оракул делает предсказания в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахилл выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подходит кот и откуда отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем.
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