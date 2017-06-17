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Кот Ахилл предсказал победу сборной России над Новой Зеландией

Оракул Кубка конфедераций эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче Новой Зеландии, сообщает РИА "Новости".

Кот-оракул делает предсказания в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахилл выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подходит кот и откуда отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:26
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5
(1)
№5 Написал: Арес (Сегодня, 16:04) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Оракакул


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Пауля вспомнил disappointed_relieved
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Нахера с этим котом прикалывацца ? Не проще было такую же херню с Мутко захерачить а потом если апъепал то заставить этого Мудко китекэт жрать неделю пля
Регистрация: 9.11.2013
№2 Написал: Приговор (Сегодня, 15:29) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Придурок, который это напечатал!
В заглавие - одно, в новости - противоположное!
Регистрация: 5.05.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:28) #
  • 0
  •  (2)

Заголовок и сама статья ,отличаются по стилю
Регистрация: 27.07.2016
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