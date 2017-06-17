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Антонио Рюдигер: мне понравился прием в России

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал, что доволен тем, как приняли его команду в Сочи на Кубке конфедераций.

"В Сочи великолепные условия для тренировок, нет никаких проблем. Я очень хорошо спал и чувствую себя отлично.

Мне понравился прием в России, особенно тот факт, что ключи от отеля нам дали в шапках-ушанках. Я сразу померил ее и выложил фотографию в Instagram", - цитирует Рюдигера ТАСС.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 15:29
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№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:39) #
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Фисдит- в инстаграмм не выкладывал )
Регистрация: 21.12.2016
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