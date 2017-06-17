Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Кержаков: нисколько не сомневаюсь в победе сборной России

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался относительно предстоящего матча сборной России на Кубке конфедераций против Новой Зеландии.

"В отличие от кота Ахилла, я нисколько не сомневаюсь в победе российской команды над Новой Зеландией. Это станет началом нашего выступления на Кубке конфедераций", - цитирует Кержакова RT.

Также нападающий "Зенита" отметил, что абсолютно все матчи турниры вызывают у него интерес, а определяющим для сборной России станет второй матч группового турнира с национальной командой Португалии.
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 15:41
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (2)

Он уже не нападающий.За чем на кота погнал?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.