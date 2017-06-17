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Александр Кержаков: нисколько не сомневаюсь в победе сборной России
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался относительно предстоящего матча сборной России на Кубке конфедераций против Новой Зеландии.
"В отличие от кота Ахилла, я нисколько не сомневаюсь в победе российской команды над Новой Зеландией. Это станет началом нашего выступления на Кубке конфедераций", - цитирует Кержакова RT.
Также нападающий "Зенита" отметил, что абсолютно все матчи турниры вызывают у него интерес, а определяющим для сборной России станет второй матч группового турнира с национальной командой Португалии.
"В отличие от кота Ахилла, я нисколько не сомневаюсь в победе российской команды над Новой Зеландией. Это станет началом нашего выступления на Кубке конфедераций", - цитирует Кержакова RT.
Также нападающий "Зенита" отметил, что абсолютно все матчи турниры вызывают у него интерес, а определяющим для сборной России станет второй матч группового турнира с национальной командой Португалии.
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