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Футболисты сборной Германии выйдут на матч с Австралией в траурных повязках
Футболисты сборной Германии проведут встречу группового этапа Кубка конфедераций против команды Австралии с траурными повязками, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Р-Спорт".
Сообщается, что немцы проведут данную акцию в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в возрасте 87 лет в пятницу, 16 июня.
Сообщается, что немцы проведут данную акцию в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в возрасте 87 лет в пятницу, 16 июня.
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