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Футболисты сборной Германии выйдут на матч с Австралией в траурных повязках

Футболисты сборной Германии проведут встречу группового этапа Кубка конфедераций против команды Австралии с траурными повязками, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Р-Спорт".

Сообщается, что немцы проведут данную акцию в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в возрасте 87 лет в пятницу, 16 июня.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Наши тоже выйдут!?
Регистрация: 10.03.2012
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