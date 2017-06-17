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Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (3)
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (3)
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Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций (2)
Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций (2)
Ерохин и Полоз - в старте на матч России с Новой Зеландией
На стартовый матч Кубка Конфедераций Станислав Черчесов выставил следующий стартовый состав:
Россия: Акинфеев - Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков - Глушаков, Ерохин, Головин - Смолов, Полоз.
Россия: Акинфеев - Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков - Глушаков, Ерохин, Головин - Смолов, Полоз.
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