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Ерохин и Полоз - в старте на матч России с Новой Зеландией

На стартовый матч Кубка Конфедераций Станислав Черчесов выставил следующий стартовый состав:

Россия: Акинфеев - Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков - Глушаков, Ерохин, Головин - Смолов, Полоз.

Сегодня, 17:27
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№14 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи россияне!!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:01) #
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Будут ли на финише?....
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачной игры и победы нашей сборной!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 17:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Нельзя, зря штоль скауты арсенальные приехали на Головина помотреть? Надо показать товар лицом.

да это понятно что Гинер уплатил за стартовое место в составе,все дурачков ищет,уплочено как говорится,но объективно Миранчук сильнее и креативнее
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ростовские рулят, ну и правильно, их научили, как на международной арене всех рвать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Миранчук вместо Ерохина был бы интереснее.

вместо обоих
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
вместо Головина Миранук был бы в разы интереснее

Нельзя, зря штоль скауты арсенальные приехали на Головина помотреть? Надо показать товар лицом.
Регистрация: 29.10.2010
№7 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
вместо Головина Миранук был бы в разы интереснее


Миранчук вместо Ерохина был бы интереснее.
Регистрация: 12.02.2014
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 17:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вместо Головина Миранук был бы в разы интереснее
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
2-0. Смолов и Глушаков


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:30) #
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  •  (14)
online

вместо Жиркова должен играть Комбаров, а вместо Васина играть Купетов, а так Зобнина будет не хватать
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нашим.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:29) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Ерохин confused
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: Арес (Сегодня, 17:29) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выраженное 3-5-2. Состав неплох, по уму. Будем посмотреть


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
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