Полузащитник сборной России Денис Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций в России.Хавбек "Спартака" открыл счет в матче с командой Новой Зеландии на 31-й минуте встречи.По последним данным в официальном протоколе матча этот мяч пока записан как автогол новозеландцев.