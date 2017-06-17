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Денис Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной России Денис Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций в России.

Хавбек "Спартака" открыл счет в матче с командой Новой Зеландии на 31-й минуте встречи.

По последним данным в официальном протоколе матча этот мяч пока записан как автогол новозеландцев.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 18:40
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22
(5)
№22 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Автогол ведь....Что вы пишите!

Цитата: vlees1
Без разница кто забил,этот гол может стать последним нашим голом на этом турнире))

Так и будет!
Регистрация: 16.11.2014
№21 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
ДЭН просто виртуоз! Технарь от Бога!
Научился даже автоголы забивать!!!
Он надежда всей вставшей с колен Великой России!
Браво Дениска!


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Миру - Мир !
Регистрация: 3.06.2012
№20 Написал: vit (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Цитата: vitaliy1977
Красавчик, Денис!!! Так держать!

Цитата: Marlboro
Просто он играет за Спартак.

Цитата: Hitman
Дэн красавец

Цитата: avnik
Какой из двух дебилов сказал? )))

@rfpl 5 минут назад
В ответ @rfpl @TeamRussia @DGlushakov8
Гол переписан на Майкл Боксолл (Автогол)
smile

сашка стосемнашка... как обычно на подсосе у чухонцев.. жиробасик..рОтанчик...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
хахахахах. идите лесом-АВТОГОЛ))))))))))))

Бомжи..... Одно слово.... Правильно вас цЫган нагибает........
Регистрация: 13.03.2012
№18 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
хахахахах. идите лесом-АВТОГОЛ))))))))))))
Регистрация: 1.06.2014
№17 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vitaliy1977
Красавчик, Денис!!! Так держать!

Цитата: Marlboro
Просто он играет за Спартак.

Цитата: Hitman
Дэн красавец

Цитата: avnik
Какой из двух дебилов сказал? )))

@rfpl 5 минут назад
В ответ @rfpl @TeamRussia @DGlushakov8
Гол переписан на Майкл Боксолл (Автогол)
smile
Регистрация: 12.05.2017
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (2)

Надо заявляться в чемпионат Азии и Океании, там мы точно будем наверху smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Забил рабочий гол Глушаков и...молодец!
Регистрация: 15.12.2013
№14 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Без разница кто забил,этот гол может стать последним нашим голом на этом турнире))
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: avnik море (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
я тоже думал глушаков но в конце тайма комментатор сказал автогол мяч записан на игрока новой зеландии


Какой из двух дебилов сказал? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№12 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо, что без травмы обошлось. Я думал они там штангу сломают.
Регистрация: 12.02.2014
№11 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик, Денис!!! Так держать!
Регистрация: 13.03.2012
№10 Написал: procop (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
если бы защитники рукой себе не занесли, то грибошлёп в пустые бы не попал

Ты глор.
Регистрация: 27.11.2016
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дэн красавец
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
я тоже думал глушаков но в конце тайма комментатор сказал автогол мяч записан на игрока новой зеландии
Регистрация: 18.07.2011
№7 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ditrih,
долбоёб


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№6 Написал: kobr (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (4)
online

Вообще то, даже официально написано что автогол!
Регистрация: 24.10.2006
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 18:50) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
если бы защитники рукой себе не занесли, то грибошлёп в пустые бы не попал


Мяч уже был за линией. ))) Постучись головой в монитор. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 18:48) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто он играет за Спартак.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Викторис (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
если бы защитники рукой себе не занесли, то грибошлёп в пустые бы не попал

Если бы ка бы у тебя во рту выросли бы грибы с эрокезом
Регистрация: 8.04.2017
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:44) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
заковыряли да и то не свои . моментов море -реализация нуль
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:42) #
  • -9
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
если бы защитники рукой себе не занесли, то грибошлёп в пустые бы не попал
Регистрация: 1.06.2014
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