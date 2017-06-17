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Геннадий Орлов: раньше сборная выглядела трусоватой, сейчас же просто рвется в бой

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новом составе сборной России на Кубке конфедераций.

"По результатам последних матчей было видно, что она прогрессирует. Полгода назад было иначе: та сборная выглядела трусоватой. Зато сейчас просто рвется в бой.

Многие другие сборные не привезли сюда ведущих игроков, относятся к Кубку как к тренировочному турниру. У нас больше мотивации. Думаю, наши футболисты лучше готовы к турниру, чем приезжие. Для тех это такая легкая прогулка.

Считаю, в матчах будет идти борьба до первого мяча. Кто забьет, тот в большинстве случаев и победит", - передает слова Орлова "Газета.ru".
Теги: Орлов Сборная России
Сегодня, 19:13
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№1 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Накину на вентилятор... Дзюбы, Кокорина и прочих нет.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
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