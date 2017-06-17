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Геннадий Орлов: раньше сборная выглядела трусоватой, сейчас же просто рвется в бой
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новом составе сборной России на Кубке конфедераций.
"По результатам последних матчей было видно, что она прогрессирует. Полгода назад было иначе: та сборная выглядела трусоватой. Зато сейчас просто рвется в бой.
Многие другие сборные не привезли сюда ведущих игроков, относятся к Кубку как к тренировочному турниру. У нас больше мотивации. Думаю, наши футболисты лучше готовы к турниру, чем приезжие. Для тех это такая легкая прогулка.
Считаю, в матчах будет идти борьба до первого мяча. Кто забьет, тот в большинстве случаев и победит", - передает слова Орлова "Газета.ru".
"По результатам последних матчей было видно, что она прогрессирует. Полгода назад было иначе: та сборная выглядела трусоватой. Зато сейчас просто рвется в бой.
Многие другие сборные не привезли сюда ведущих игроков, относятся к Кубку как к тренировочному турниру. У нас больше мотивации. Думаю, наши футболисты лучше готовы к турниру, чем приезжие. Для тех это такая легкая прогулка.
Считаю, в матчах будет идти борьба до первого мяча. Кто забьет, тот в большинстве случаев и победит", - передает слова Орлова "Газета.ru".
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