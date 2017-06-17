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На матче сборных России и Новой Зеландии присутствует 50 251 зритель

Матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии посетил 50 251 зритель, передает пресс-служба турнира.

Напомним, игра проходит на стадионе "Санкт-Петербург".
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:34
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(1)
№6 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
глядя по картинке заполняемость была около 50%
Регистрация: 2.08.2009
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Стадион конечно красивый, а играли при закрытой крыше? Что-то я не уловил.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:20) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
И зачем Питеру такой большой стадион?Тысяч на 25 было бы достаточно,да и то не уверен что будет заполнятся.В городе одна команда,и даже при таком раскладе болельщиков нет.Это вам не виртуальная нереальность выжившего из ума члена из газпрёма.

там билеты по 5к были на нижний ярус)
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:08) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
И зачем Питеру такой большой стадион?Тысяч на 25 было бы достаточно,да и то не уверен что будет заполнятся.В городе одна команда,и даже при таком раскладе болельщиков нет.Это вам не виртуальная нереальность выжившего из ума члена из газпрёма.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 19:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо, главное показать то, что и у нас любят футбол expressionless


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
норм, хороший показатель, по результату прогноз Мостового и Нигматуллина сбылся на все 100
Регистрация: 31.05.2016
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