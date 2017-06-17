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Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (5)
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (5)
13:55
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
Сборная России уверенно обыграла Новую Зеландию на Кубке конфедераций
Сборная России в рамках стартового матча Кубка конфедераций добилась победы над командой Новой Зеландии.
Кубок конфедераций. Группа, 1-й тур
Россия - Новая Зеландия - 2:0
Голы: Боксолл (авто), 31, Смолов, 70
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Головин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Полоз (Бухаров, 67), Смолов (Алексей Миранчук, 90+1)
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Колви (Паттерсон, 85), Смит, Дюрант, Макглинчи, Барбарусес (Тиулома, 65), Вуд, Рохас (Смелц, 73), Томас
Кубок конфедераций. Группа, 1-й тур
Россия - Новая Зеландия - 2:0
Голы: Боксолл (авто), 31, Смолов, 70
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Головин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Полоз (Бухаров, 67), Смолов (Алексей Миранчук, 90+1)
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Колви (Паттерсон, 85), Смит, Дюрант, Макглинчи, Барбарусес (Тиулома, 65), Вуд, Рохас (Смелц, 73), Томас
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