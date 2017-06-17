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Сборная России уверенно обыграла Новую Зеландию на Кубке конфедераций

Сборная России в рамках стартового матча Кубка конфедераций добилась победы над командой Новой Зеландии.

Кубок конфедераций. Группа, 1-й тур

Россия - Новая Зеландия - 2:0

Голы: Боксолл (авто), 31, Смолов, 70

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Головин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Полоз (Бухаров, 67), Смолов (Алексей Миранчук, 90+1)

Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Колви (Паттерсон, 85), Смит, Дюрант, Макглинчи, Барбарусес (Тиулома, 65), Вуд, Рохас (Смелц, 73), Томас
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:54
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62
(4)
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№62 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
э свиньи кони бомжи харэ лаяться,хоть наша сборная и выиграла но я могу сказать прямо,защита говно полное,нападения нет и не присутствует,так что Мексика и Португалия дадут прос,,,,,,,я и вылет наверняка обеспечен(если кое кто не будет тыкать пальцем насчет судейства,если нашим помогут выйти с группы)
Регистрация: 3.02.2011
№61 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
нагибайся стукачОК..

Что бы навалить тебе за щеку мне придется нагнуться?.....ты карлик?

Цитата: vit
это уепище один из главных барабанов

Посмотри на мой рейтинг шалава....я на херу вертел тебя и и этот свиносайт) сиучать еще на вас блядей)
Регистрация: 24.04.2009
№60 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
Цитата: Marlboro
Цитата: vit
Цитата: mongolor
Все ништяки розданы.....теперь начнется жесткий еп..

нагибайся стукачОК....

У них на этом сайте, каждый второй стукач. Меня постоянно банят из-за их доносов.

это уепище один из главных барабанов...

Не,там блесинг главный,это главная мразь,которая стучит с утра до вечера.Очень надеюсь,что его троллейбус переедет,дваджы.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№59 Написал: Tehlus (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Ну вот, другое дело! Уверенно переиграли соперника не дав создать ничего опасного, кроме пару ударов. Интересно как себя покажут против действительно сильного соперника =) Что дизлайкаем? Не ПАТРИОТЫ что ли? А?
Регистрация: 28.05.2017
№58 Написал: vit (Сегодня, 21:06) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Цитата: vit
Цитата: mongolor
Все ништяки розданы.....теперь начнется жесткий еп..

нагибайся стукачОК....

У них на этом сайте, каждый второй стукач. Меня постоянно банят из-за их доносов.

это уепище один из главных барабанов...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№57 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Гастэряну
Нет в середине Дзагоева, Мамаева и Шатова,

игроки которые деградируют с каждым годом..

Мемет Шоль-эксперт канала АРД ,назвал игру в первом тайме второсортной...
Регистрация: 22.11.2014
№56 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:00) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
Цитата: mongolor
Все ништяки розданы.....теперь начнется жесткий еп..

нагибайся стукачОК....

У них на этом сайте, каждый второй стукач. Меня постоянно банят из-за их доносов.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№55 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba

все нормально 63 команда обыграли 95 оманду

А португальцы с Мексиканцами там под какими номерами, Сборной Россси уже сейчас сдаваться
Регистрация: 18.03.2012
№54 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (7)

Нет в середине Дзагоева, Мамаева и Шатова, поэтому напрочь отсутствует осмысленная игра впереди. К ЧМ подтянутся они, заматереет Миранчук, вместо самедова на правом фланге сыграет Фернандес. Так что мы увидим другую команду на главном соревновании.
Регистрация: 25.02.2016
№53 Написал: mustang (Сегодня, 20:58) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
на чм будет оглушительный позор
Регистрация: 23.12.2015
№52 Написал: vit (Сегодня, 20:57) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Все ништяки розданы.....теперь начнется жесткий еп..

нагибайся стукачОК....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№51 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Volodia379
Играют Аргентина Бразилия Португалия а наши работают

с Бердыичем играли бы
Регистрация: 7.12.2016
№50 Написал: Hitman (Сегодня, 20:52) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Миранчук за две минуты больше создал опасности чем Головин за всю игру,Полоз и Бухаров запороли кучу моментов,а в остальном все сыграли хорошо,для стартового матча хороший результат!
Регистрация: 20.04.2017
№49 Написал: нетрал (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Volodia379

Играют Аргентина Бразилия Португалия а наши работают причем труд для них очень тяжелый!

глядя на роналдо, так у него все легко ...просто разное отношение ....нашим лишь бы засветиться тупыми татухами ..хамским поведением ..а бегают как будто одолжение великое оказывают!
Регистрация: 26.04.2017
№48 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Antip7
Цитата: filin89
Цитата: Antip7
filin89

Вот так же и я, только про Головина не понял. Чем он там занимается? Если Ерохин организовал начало голевой атаки, пару раз сыграл на добивании, и выносил головой мячи из своей штрафной.. то Головин вообще исчез, просто пропал.

Ну на мой взгляд Головин в разы полезнее Ерохона отыграл... Мяч хорошо держит, в отборе неплох. Ерохин организовал начало голевой атаки? Побойся Бога.. Посмотри повтор, только получил мяч и шарахнул, тупо, в Полоза, а тот каким то образом ухитрился в касание голевую отдать! И выносить мячи из штрафной не задача Ерохина, он должен игру обострять, напов на рандеву с вратарем отправлять, а в этом он замечен небыл... Новая Зеландия ведь .. С победой тебя)


В каком моменте Головин полезнее отыграл? Когда по воробьям шарахнул? Или когда разворачивался полчаса на кромке поля при скоростной атаке, чем ее благополучно и запорол. Ерохин хоть боролся удачно.
Насчет Полоза - согласен, самый полезный игрок сегодняшнего матча, вместе со Смоловым, Жирковым, Глушаковым и Кудряшовым..

На счет ударов в последних матчах не спорю. Херово бьет... Но мы же видели его еще и в чемпионате. Не буду с тобой спорить, но Если выбирать между Ерохиным и Головиным, отдам предпочтение второму.
Регистрация: 21.03.2011
№47 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все ништяки розданы.....теперь начнется жесткий еп..
Регистрация: 24.04.2009
№46 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Losgehts
Цитата: Volodia379
Радоваться рано! Брака в передачах много непонятная суета . Выносы мячей куда попало! Работы море!

Поздно уже работать, играть надо

Играют Аргентина Бразилия Португалия а наши работают причем труд для них очень тяжелый! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№45 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: filin89
Цитата: Antip7
filin89

Вот так же и я, только про Головина не понял. Чем он там занимается? Если Ерохин организовал начало голевой атаки, пару раз сыграл на добивании, и выносил головой мячи из своей штрафной.. то Головин вообще исчез, просто пропал.

Ну на мой взгляд Головин в разы полезнее Ерохона отыграл... Мяч хорошо держит, в отборе неплох. Ерохин организовал начало голевой атаки? Побойся Бога.. Посмотри повтор, только получил мяч и шарахнул, тупо, в Полоза, а тот каким то образом ухитрился в касание голевую отдать! И выносить мячи из штрафной не задача Ерохина, он должен игру обострять, напов на рандеву с вратарем отправлять, а в этом он замечен небыл... Новая Зеландия ведь .. С победой тебя)


В каком моменте Головин полезнее отыграл? Когда по воробьям шарахнул? Или когда разворачивался полчаса на кромке поля при скоростной атаке, чем ее благополучно и запорол. Ерохин хоть боролся удачно.
Насчет Полоза - согласен, самый полезный игрок сегодняшнего матча, вместе со Смоловым, Жирковым, Глушаковым и Кудряшовым..
Регистрация: 29.08.2016
№44 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кот Ахилл был прав!!!
Регистрация: 13.03.2012
№43 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Antip7
filin89

Вот так же и я, только про Головина не понял. Чем он там занимается? Если Ерохин организовал начало голевой атаки, пару раз сыграл на добивании, и выносил головой мячи из своей штрафной.. то Головин вообще исчез, просто пропал.

Ну на мой взгляд Головин в разы полезнее Ерохина отыграл... Мяч хорошо держит, в отборе неплох. Ерохин организовал начало голевой атаки? Побойся Бога.. Посмотри повтор, только получил мяч и шарахнул, тупо, в Полоза, а тот каким то образом ухитрился в касание голевую отдать! И выносить мячи из штрафной не задача Ерохина, он должен игру обострять, напов на рандеву с вратарем отправлять, а в этом он замечен небыл... Новая Зеландия ведь .. С победой тебя)
Регистрация: 21.03.2011
№42 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Арес
Цитата: shatronok
Почему Черчесов раз за разом его туда ставит большая загадка.


Потому что из опорной зоны при нем не бьют. И не проходят. И потому, что он забивает даже будучи опорником. Вот кабы он еще и бесполезного Жиркоева на ДимКо поменял - счет мог бы быть крупным

Пересмотри последние матчи , можно даже только опасные моменты у наших ворот, и поищи там Глушакова.
Регистрация: 12.07.2014
№41 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
спартаковцы тащат сборную

Когда ты уже повзрослеешь....
Регистрация: 16.11.2014
№40 Написал: boralex саратов (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой!!! Для старта есть задел! Конечно, Португеза с Мексикой так играть нам не дадут. Посмотрим..


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№39 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (3)

filin89

Вот так же и я, только про Головина не понял. Чем он там занимается? Если Ерохин организовал начало голевой атаки, пару раз сыграл на добивании, и выносил головой мячи из своей штрафной.. то Головин вообще исчез, просто пропал.
Регистрация: 29.08.2016
№38 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:21) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков как опорник ни о чём. Почему Черчесов раз за разом его туда ставит большая загадка.
Регистрация: 12.07.2014
№37 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 20:21) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Кир Мяс
спартаковцы тащат сборную

Ну Глушак , в этом матче , - молодец . А кто ещё ? Много на себя не бери .
Регистрация: 28.05.2017
№36 Написал: Losgehts #КрышНам (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Радоваться рано! Брака в передачах много непонятная суета . Выносы мячей куда попало! Работы море!

Поздно уже работать, играть надо


--------------------
#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№35 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)

Радоваться рано! Брака в передачах много непонятная суета . Выносы мячей куда попало! Работы море!
Регистрация: 11.04.2016
№34 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! С зеландцами хотелось, конечно, поболее голов, но и так неплохо. Так и не понял чем на поле занимался Ерохин, ну и Самедов уж очень прямолинейно играл, всетаки новозеландцев можно б было и понакручивать попробывать. ИМХО. Мож установка тренера такая? Подавай, а потом приглядывай за бровкой? Лучшим, на мой взгляд был Полоз! Ну, как минимум, самый активный. Не приуменьшаю заслуг Глушакова в первом голе, но как же класно Дмитрий вывел Дениса 1 на 1 с вратарем! Классный пас, да и пенальти, все же, был.
Регистрация: 21.03.2011
№33 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Ditrih
Цитата: Кир Мяс
спартаковцы тащат сборную

на дно

навесова с левого фланга вовремя убрали, Жирков совсем другое дело.
Регистрация: 25.02.2016
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