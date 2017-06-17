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Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (5)
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Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
По плану. Россия сделала то, что была должна
Уже в первом матче Кубка Конфедераций сборная России была поставлена перед необходимостью побеждать: ведь если не обыгрывать Новую Зеландию, то кого? Возможно, что больше и некого, но с океанскими гостями наши парни справились уверенно.
Без «лишних» глаз
То, что окружало старт сборной России на Кубке Конфедераций, совсем не порадовало. Хорошо, что поле всё-таки не напоминало картину месячной давности, но непонятно для кого задолго до матча была проведена церемония открытия. Она не впечатлила своим уровнем, но самое ужасное, что впечатлять было просто некого – народ подошёл ближе к началу матча, но всё равно не забил стадион полностью. На фоне новости о бесплатной раздаче билетов на матчи это удручало особенно.
Перед матчем официальные речи произнесли Владимир Путин и Джанни Инфантино, хотя и зрителям, и игрокам хотелось поскорее дождаться начала игры.
Опыт и «Ростов»
Станислав Черчесов не преподнёс никаких сенсаций, но спорные позиции в этом составе были: к примеру, седоватые многих не впечатлили, но Жирков (Комбаров многое прояснил в эпизоде с голом чилийцев) и Самедов появились в старте. В то же время Черчесов решил играть без здорового форварда и с Полозом, а в пару к Глушакову отправил ещё одного ростовчанина Ерохина. Таким образом, Головин расположился левее, а Миранчук – на лавке. Алексей должен был рассматриваться первой опцией на усиление организации атаки.
Быстро запрягаем
Наша команда зеркально отобразила на поле известную поговорку. Если стартовый натиск россиян создавал впечатление, что к нам приехала какая-то дворовая команда. Васина на стандартах удержать не могли, несмотря на то, что прекрасно знали о его голевых свершениях. Полоза упускали и в статичном, и в динамичном положении. Но создав и упустив 3 голевых момента, не встретив при этом понимания судей при падении Полоза, сборная России как-то успокоилась. Или Новая Зеландия успокоилась в хорошем смысле и перестала конфузиться.
Бей вперёд – игра придёт!
Валерий Карпин заявил, что в принципе сборная России использовала все инструменты в атаке, но незаметность линии полузащиты явно говорила о том, что наши сбивались на вертикальные передачи на квартировавших в офсайде Смолова и Полоза. Линейный арбитр работал очень чётко и фиксировал всё, а наши не оставляли попыток опередить не шибко мобильных защитников Новой Зеландии. Во многом из-за этого стилевого перекоса Головин в 1-м тайме вряд ли бы приглянулся даже скаутам «Арсенала» тульского.
Его время
За Дениса Глушакова не было стыдно на Евро, он восхитил нас по ходу сезона, потому произошедшее на 31-й минуте было чертовски логично. К сожалению, упорство Черчесова по отношению к Игорю Денисову вынуждает Глушакова играть глубоко и почти не заниматься атакующей деятельностью. Зато когда Денис идёт вперёд – происходит вот такое. Что важно – в отличие от Полоза Глушаков перепрыгнул вратаря и играл эпизод до конца, не задумываясь о каких-то падениях и пенальти, добившись гола, пусть и записанного на Бокселла.
А что ещё важнее, сборная России умело использовала высокий прессинг, применять который было особенно резонно из-за невысокого мастерства соперника. Гости здорово затрудняли движения мяча нам, а мы затруднили им: Ерохин и Полоз вывели Глушакова на гол просто великолепным образом. Дмитрий вообще сыграл на грани гениальности.
Кто на поле хозяин
Если в 1-м тайме Новой Зеландии удавалось временами выровнять игру хотя бы в территориальном плане, то после перерыва, вопреки опасениям, что Россия начнёт страдать ерундой под названием «игра на удержание», наша команда играла правильно. Такого явного акцента на длинные передачи ребята уже не делали: к опасности привела и подачи с фланга на Полоза, и отличная контратака с его же завершающим ударом и добиванием Ерохина. Переход в атаку у наших получался лучше, новозеландцы же напротив перестали атаковать и подбираться к нашей штрафной.
Глушаков стал играть ближе к атаке, а когда Смолов наконец обошёлся без офсайда, сборная России упрочила преимущество. Самедов отмазался за множество неудачных действий голевым пасом, а Фёдор получил плюсик в блокноте скаутов «Боруссии». Правда, то, как сыграла Новая Зеландия и в середине поля, и в своей штрафной, удивляло. При всём уважении к лучшей команде Океании, в РФПЛ Смолов и Самедов встречают больший уровень сопротивления и тактической грамотности. Комментаторы были правы: стоило нашим начать хорошо двигать мяч, как соперник сыпался. Думаю, ставка на тотал больше 2.5 голов Криштиану Роналду с Новой Зеландией имеет все шансы пройти.
Шкура неубитого медведя
Пока мы предвкушали 3-й гол и финальный свисток, наши футболисты, видимо, решили заняться тем же. В течение минуты Акинфееву и Жиркову пришлось совершить запоминающиеся сэйвы. Благодаря им то, что могло ввести нас во внезапный нервоз, подействовало отрезвляюще. Наши разрывали гостей на контратаках, но Бухаров своим шансом так и не воспользовался. С одной стороны – ладно, меньше поводов зазнаваться. С другой – набить разницу в борьбе за выход плей-офф не мешало бы, тем более что соперник откровенно благоволил.
По заветам Зырянова
Не стоит бросаться после победы над таким соперником громкими словами о вселении надежды, появлении новой боеспособной команды. Сегодня мы просто не опозорились. В принципе, для сборной России это уже достижение, притом очень важное. Но настоящие проверки и репетиции чемпионата мира ещё впереди – никакой Новой Зеландии там не будет, ну а для матча открытия, который нам было необходимо выиграть, она получилась идеальным соперником.
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Головин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Полоз (Бухаров, 67), Смолов (Алексей Миранчук, 90+1)
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Колви (Паттерсон, 85), Смит, Дюрант, Макглинчи, Барбарусес (Тиулома, 65), Вуд, Рохас (Смелц, 73), Томас
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Sports.ru, твиттер сборной России
Без «лишних» глаз
То, что окружало старт сборной России на Кубке Конфедераций, совсем не порадовало. Хорошо, что поле всё-таки не напоминало картину месячной давности, но непонятно для кого задолго до матча была проведена церемония открытия. Она не впечатлила своим уровнем, но самое ужасное, что впечатлять было просто некого – народ подошёл ближе к началу матча, но всё равно не забил стадион полностью. На фоне новости о бесплатной раздаче билетов на матчи это удручало особенно.
Перед матчем официальные речи произнесли Владимир Путин и Джанни Инфантино, хотя и зрителям, и игрокам хотелось поскорее дождаться начала игры.
Опыт и «Ростов»
Станислав Черчесов не преподнёс никаких сенсаций, но спорные позиции в этом составе были: к примеру, седоватые многих не впечатлили, но Жирков (Комбаров многое прояснил в эпизоде с голом чилийцев) и Самедов появились в старте. В то же время Черчесов решил играть без здорового форварда и с Полозом, а в пару к Глушакову отправил ещё одного ростовчанина Ерохина. Таким образом, Головин расположился левее, а Миранчук – на лавке. Алексей должен был рассматриваться первой опцией на усиление организации атаки.
Быстро запрягаем
Наша команда зеркально отобразила на поле известную поговорку. Если стартовый натиск россиян создавал впечатление, что к нам приехала какая-то дворовая команда. Васина на стандартах удержать не могли, несмотря на то, что прекрасно знали о его голевых свершениях. Полоза упускали и в статичном, и в динамичном положении. Но создав и упустив 3 голевых момента, не встретив при этом понимания судей при падении Полоза, сборная России как-то успокоилась. Или Новая Зеландия успокоилась в хорошем смысле и перестала конфузиться.
Бей вперёд – игра придёт!
Валерий Карпин заявил, что в принципе сборная России использовала все инструменты в атаке, но незаметность линии полузащиты явно говорила о том, что наши сбивались на вертикальные передачи на квартировавших в офсайде Смолова и Полоза. Линейный арбитр работал очень чётко и фиксировал всё, а наши не оставляли попыток опередить не шибко мобильных защитников Новой Зеландии. Во многом из-за этого стилевого перекоса Головин в 1-м тайме вряд ли бы приглянулся даже скаутам «Арсенала» тульского.
Его время
За Дениса Глушакова не было стыдно на Евро, он восхитил нас по ходу сезона, потому произошедшее на 31-й минуте было чертовски логично. К сожалению, упорство Черчесова по отношению к Игорю Денисову вынуждает Глушакова играть глубоко и почти не заниматься атакующей деятельностью. Зато когда Денис идёт вперёд – происходит вот такое. Что важно – в отличие от Полоза Глушаков перепрыгнул вратаря и играл эпизод до конца, не задумываясь о каких-то падениях и пенальти, добившись гола, пусть и записанного на Бокселла.
А что ещё важнее, сборная России умело использовала высокий прессинг, применять который было особенно резонно из-за невысокого мастерства соперника. Гости здорово затрудняли движения мяча нам, а мы затруднили им: Ерохин и Полоз вывели Глушакова на гол просто великолепным образом. Дмитрий вообще сыграл на грани гениальности.
Кто на поле хозяин
Если в 1-м тайме Новой Зеландии удавалось временами выровнять игру хотя бы в территориальном плане, то после перерыва, вопреки опасениям, что Россия начнёт страдать ерундой под названием «игра на удержание», наша команда играла правильно. Такого явного акцента на длинные передачи ребята уже не делали: к опасности привела и подачи с фланга на Полоза, и отличная контратака с его же завершающим ударом и добиванием Ерохина. Переход в атаку у наших получался лучше, новозеландцы же напротив перестали атаковать и подбираться к нашей штрафной.
Глушаков стал играть ближе к атаке, а когда Смолов наконец обошёлся без офсайда, сборная России упрочила преимущество. Самедов отмазался за множество неудачных действий голевым пасом, а Фёдор получил плюсик в блокноте скаутов «Боруссии». Правда, то, как сыграла Новая Зеландия и в середине поля, и в своей штрафной, удивляло. При всём уважении к лучшей команде Океании, в РФПЛ Смолов и Самедов встречают больший уровень сопротивления и тактической грамотности. Комментаторы были правы: стоило нашим начать хорошо двигать мяч, как соперник сыпался. Думаю, ставка на тотал больше 2.5 голов Криштиану Роналду с Новой Зеландией имеет все шансы пройти.
Шкура неубитого медведя
Пока мы предвкушали 3-й гол и финальный свисток, наши футболисты, видимо, решили заняться тем же. В течение минуты Акинфееву и Жиркову пришлось совершить запоминающиеся сэйвы. Благодаря им то, что могло ввести нас во внезапный нервоз, подействовало отрезвляюще. Наши разрывали гостей на контратаках, но Бухаров своим шансом так и не воспользовался. С одной стороны – ладно, меньше поводов зазнаваться. С другой – набить разницу в борьбе за выход плей-офф не мешало бы, тем более что соперник откровенно благоволил.
По заветам Зырянова
Не стоит бросаться после победы над таким соперником громкими словами о вселении надежды, появлении новой боеспособной команды. Сегодня мы просто не опозорились. В принципе, для сборной России это уже достижение, притом очень важное. Но настоящие проверки и репетиции чемпионата мира ещё впереди – никакой Новой Зеландии там не будет, ну а для матча открытия, который нам было необходимо выиграть, она получилась идеальным соперником.
Кубок конфедераций
Группа, 1-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Россия - Новая Зеландия 2:0
Голы: Глушаков, 31, Смолов, 70
Группа, 1-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Россия - Новая Зеландия 2:0
Голы: Глушаков, 31, Смолов, 70
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Головин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Полоз (Бухаров, 67), Смолов (Алексей Миранчук, 90+1)
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Колви (Паттерсон, 85), Смит, Дюрант, Макглинчи, Барбарусес (Тиулома, 65), Вуд, Рохас (Смелц, 73), Томас
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Sports.ru, твиттер сборной России
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