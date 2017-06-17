Денис Глушаков: записали автогол? Ничего страшного, главное, что забили

Полузащитник сборной России оценил игру с Новой Зеландией (2:0) на Кубке конфедераций и прокомментировал первый гол россиян."Записали автогол? Не знаю, мне показалось от меня мяч залетел. Главное, что забили гол, если не на меня записали - ничего страшного.Мы должны были показать сегодня более комбинационный футбол, но свалились на забросы вперед. Сегодня порадуемся, потом будем готовиться к следующим соперникам.Не мало ли забили Новой Зеландии? Не нужно смотреть в рейтинг ФИФА. Сейчас все команды умеют играть в футбол.Следующий матч с Португалией на родном стадионе? Пока ничего не думаю, просто хочу попить воды, очень устал. Завтра-послезавтра начнем готовиться", - сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".