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Денис Глушаков: записали автогол? Ничего страшного, главное, что забили
Полузащитник сборной России оценил игру с Новой Зеландией (2:0) на Кубке конфедераций и прокомментировал первый гол россиян.
"Записали автогол? Не знаю, мне показалось от меня мяч залетел. Главное, что забили гол, если не на меня записали - ничего страшного.
Мы должны были показать сегодня более комбинационный футбол, но свалились на забросы вперед. Сегодня порадуемся, потом будем готовиться к следующим соперникам.
Не мало ли забили Новой Зеландии? Не нужно смотреть в рейтинг ФИФА. Сейчас все команды умеют играть в футбол.
Следующий матч с Португалией на родном стадионе? Пока ничего не думаю, просто хочу попить воды, очень устал. Завтра-послезавтра начнем готовиться", - сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".
"Записали автогол? Не знаю, мне показалось от меня мяч залетел. Главное, что забили гол, если не на меня записали - ничего страшного.
Мы должны были показать сегодня более комбинационный футбол, но свалились на забросы вперед. Сегодня порадуемся, потом будем готовиться к следующим соперникам.
Не мало ли забили Новой Зеландии? Не нужно смотреть в рейтинг ФИФА. Сейчас все команды умеют играть в футбол.
Следующий матч с Португалией на родном стадионе? Пока ничего не думаю, просто хочу попить воды, очень устал. Завтра-послезавтра начнем готовиться", - сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".
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