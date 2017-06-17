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Денис Глушаков: записали автогол? Ничего страшного, главное, что забили

Полузащитник сборной России оценил игру с Новой Зеландией (2:0) на Кубке конфедераций и прокомментировал первый гол россиян.

"Записали автогол? Не знаю, мне показалось от меня мяч залетел. Главное, что забили гол, если не на меня записали - ничего страшного.

Мы должны были показать сегодня более комбинационный футбол, но свалились на забросы вперед. Сегодня порадуемся, потом будем готовиться к следующим соперникам.

Не мало ли забили Новой Зеландии? Не нужно смотреть в рейтинг ФИФА. Сейчас все команды умеют играть в футбол.

Следующий матч с Португалией на родном стадионе? Пока ничего не думаю, просто хочу попить воды, очень устал. Завтра-послезавтра начнем готовиться", - сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 20:06
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13
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№13 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:34) #
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online

Цитата: vit
лучший.

Ну не лучший...,но был неплох выделялся...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№12 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
На повторах видно, что мяч уже пересек линию ворот, когда попал защитнику в руку . Уже на втором международном турнире сборных у Глушакова отбирают гол в пользу автогола :(
Регистрация: 25.06.2009
№11 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Losgehts
Да если б не автогол, не попал бы мяч в ворота)))


По мне так, мяч в ворота заруливал от штанги.

А вообще там Глушакова ещё и срубили.

С Победой!
Регистрация: 26.12.2008
№10 Написал: Losgehts #КрышНам (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да если б не автогол, не попал бы мяч в ворота)))


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№9 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
А не на то, чтоб тиснуть из раздевалки чужой лопатник и изображать умирающего лебедя с больной лапкой

И изменять жене прилюдно.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 20:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
красавец
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хорошее начало,но дальше будет сложнее!
Регистрация: 2.08.2015
№6 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шел до конца,мог реально получить серьезную травму в этом моменте.Молодец,все же за Спартак играет.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:23) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Машина


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:19) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот эт пральный подход! Гловное результат.
Регистрация: 21.03.2011
№3 Написал: vit (Сегодня, 20:18) #
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  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
лучший...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:15) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Денис, хороший матч провел


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:13) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Денис, вскрыл игру и убрал нервозность.
Регистрация: 20.03.2014
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