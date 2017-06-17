Майкл Боксолл: очень расстроен тем, как мы пропустили голы, результат мог быть лучше

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл, на которого записали автогол, прокомментировал поражение в первом матче Кубка конфедераций от команды России (0:2)."Очень расстроен тем, как мы пропустили голы. Результат мог быть значительно лучше.На такой крупный турнир очень приятно приезжать. Много болельщиков, чувствуется давление. Во втором тайме у нас стало появляться больше возможностей, но всему виной стали пропущенные голы. Мы разочарованы результатом", - сказал Боксолл в эфире "Матч ТВ".