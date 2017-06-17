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Валерий Карпин: Новая Зеландия - это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказался относительно победы сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

"Думаю, всё получилось. Не получилось только забить больше голов, моменты были. После 2:0 где-то расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет.

Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли.

Если бы забили больше, было бы ещё лучше, но ничего страшного, 2:0 - хороший результат, этот результат должен придать уверенности, начали хорошо", - цитирует Карпина "Чемпионат" со ссылкой на "Матч ТВ".
Теги: Карпин Сборная России
Сегодня, 20:27
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3
(1)
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (4)

Крайне редкий случай - согласен с Вареликом.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:45) #
  • +3
  •  (3)
online

так и есть..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: vincent (Сегодня, 20:33) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
прав Карпин
Регистрация: 29.10.2016
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