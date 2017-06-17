Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:47
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (5)
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (5)
13:55
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
Валерий Карпин: Новая Зеландия - это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказался относительно победы сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.
"Думаю, всё получилось. Не получилось только забить больше голов, моменты были. После 2:0 где-то расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет.
Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли.
Если бы забили больше, было бы ещё лучше, но ничего страшного, 2:0 - хороший результат, этот результат должен придать уверенности, начали хорошо", - цитирует Карпина "Чемпионат" со ссылкой на "Матч ТВ".
"Думаю, всё получилось. Не получилось только забить больше голов, моменты были. После 2:0 где-то расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет.
Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли.
Если бы забили больше, было бы ещё лучше, но ничего страшного, 2:0 - хороший результат, этот результат должен придать уверенности, начали хорошо", - цитирует Карпина "Чемпионат" со ссылкой на "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.