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Александр Ерохин получил травму в первом матче на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену Александра Ерохина в матче со сборной Новой Зеландии (2:0).

"Ерохина поменяли из-за небольшой травмы, посмотрим, как он будет готов к Португалии", - передает слова Черчесова "Советский спорт".
Теги: Ерохин Сборная России Черчесов
Сегодня, 20:29
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№1 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Ростов»
ЗДОРОВЬЯ !!!
Регистрация: 12.03.2012
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