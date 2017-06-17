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Александр Ерохин получил травму в первом матче на Кубке конфедераций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену Александра Ерохина в матче со сборной Новой Зеландии (2:0).
"Ерохина поменяли из-за небольшой травмы, посмотрим, как он будет готов к Португалии", - передает слова Черчесова "Советский спорт".
"Ерохина поменяли из-за небольшой травмы, посмотрим, как он будет готов к Португалии", - передает слова Черчесова "Советский спорт".
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