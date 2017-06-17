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Федор Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Новая Зеландия

Нападающий сборной России Федор Смолов признан лучшим игроком стартового матча Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии.

Подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" переиграли новозеландцев со счетом 2:0. Смолов, забил второй мяч на 69-й минуте встречи.
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 20:36
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№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков и Смолов лучшие,оно и понятно,один Спартаковец,другой будущий Спартаковец
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Генич сказал, ворона пернула... ты сам скажи как ты думаешь... все за тебя все делают...глаза есть, слышишь, не инвалид...не будь говном..
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: vit (Сегодня, 20:52) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
генич сказал... стадион гАвно... трудно дышать...и это неудивительно...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучший Джикия, пол игры, такое впечатление, все делал Самедов, ну а далее... за ним доктор в костюме"тройка" smile
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:47) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Говорят в Спартак переходит ! smirk


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец! Федя сегодня выделялся, хотя и не удивительно. Против такого соперника просто не могло быть иначе.
Регистрация: 12.07.2014
№1 Написал: Korsar123 (Сегодня, 20:43) #
  • +2
  •  (2)
online

Однозначно!
Регистрация: 10.06.2016
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