Федор Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Новая Зеландия

Нападающий сборной России Федор Смолов признан лучшим игроком стартового матча Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии.Подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" переиграли новозеландцев со счетом 2:0. Смолов, забил второй мяч на 69-й минуте встречи.