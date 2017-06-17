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Россия - Новая Зеландия. Оценки игрокам нашей команды
Несмотря на то, что Новая Зеландия серьёзно уступала нашей сборной в классе, без неприятных впечатлений в игре-открытии Кубка Конфедерации не обошлось. Rusfootball.info об этих и куда более радостных моментах.
Игорь Акинфеев - 4. Встреча с Новой Зеландией вышла для капитана сборной и ЦСКА довольно приятным мероприятием. Подавляющую часть матча Игорь наблюдал за действиями своих партнёров впереди или выговаривал им, когда соперник всё-таки добирался до штрафной. Запомнился лишь одним сейвом во втором тайме, но он получился довольно зрелищным.
Георгий Джикия, Виктор Васин, Федор Кудряшов - 4. Оборона выглядела вполне прилично, кроме небольшого отрезка во втором тайме, когда новозеландцы могли забить. В основном, тройка центральных защитников действовала уверенно и надёжно. Даже если и совершались какие-то огрехи, партнёры моментально подчищали. Игроки обороны запомнились и активным участие в нападении. Васин после углового переправил мяч в штангу, а Джикия отметился неплохим ударом из-за пределов штрафной площади.
Александр Самедов - 4. За исключением самого скучного промежутка в матче в начале второго тайма плодотворно мотался по своему флангу. Неплохо подавал, отыгрывался, но далеко не все кроссы выходили удачными. Главное свое действие совершил после перерыва, - Александр предстал в образе стенки для Смолова и записал на свой счет голевую передачу.
Юрий Жирков - 3.5. Был куда менее заметен, чем его коллега с другого фланга, зато умудрился спасти нашу сборную от пропущенного мяча после стандарта. Несколько загубленных возможностей для обострения и общая вялость на фоне Самедова - главные причины не самой высокой оценки.
Александр Головин - 3. Наверное, главное разочарование в составе сборной. Всё-таки от Александра мы ждали чего-то большего, ведь ему пророчат в скором будущем лондонский "Арсенал". Головин сыграл слабо. Лишний раз фолил в отборе, передерживал мяч и вообще не запомнился в созидательном плане. Единственный запомнившийся момент со знаком "плюс" - выстрел в дебюте встречи. Всё же с такой игрой можно мечтать только о переезде в "Арсенал" тульский.
Денис Глушаков - 4. Во втором тайме, когда переместился на более атакующую позицию, стал гораздо заметнее, но результативное действие совершил ещё до перерыва. Обыгравшись с Полозом, вышел один на один, и вполне себе элегантно перебросил голкипера новозеландцев. Да, мяч записали на счёт защитника гостей Боксолла, но главным творцом гола все равно нужно считать капитана "Спартака".
Александр Ерохин - 3.5. Был достаточно бледен (в игровом смысле), но участие в голевой атаке - именно Александр отдал пас на Глушакова в самом начале эпизода с первым голом - немного поправил положение донского хавбека. В общем и целом, разочаровал, как и Головин.
Дмитрий Полоз - 4. В течение всего отведенного ему времени был активен, здорово помогал партнерам по атаке. Принял участие в первом забитом мяче, подыграл Глушакову, выведя его на ударную позицию. Мог забить и сам, но немного не повезло. В одном эпизоде мяч из ворот вынес новозеландский защитник, во втором - здорово сыграл голкипер. Хорошая, рабочая, но не выдающаяся игра для нападающего.
Федор Смолов - 4.5. Часто брал игру на себя, что не могло не подкупить, старался решать индивидуально. Иногда это шло и во вред команде, несколько раз Фёдор откровенно передерживал или попросту жадничал. Но начало второй результативной атаки и её же завершение сняло все претензии к нападающему "Краснодара". Все-таки впечатление осталось очень приятное. Единственный негатив связан с офсайдами, уж слишком часто Фёдор оказывался в положении "вне игры".
Александр Бухаров - 3. Вышел в конце встречи и отметился только тем, что запорол несколько классных моментов. Если бы не расточительность Бухарова, Россия вполне могла (да и, наверное, должна была) победить с разгромным счётом.
Дмитрий Тарасов - б/о. Принял участие в нескольких отборах, но этого слишком мало, чтобы можно было всерьез оценивать действия опорника "железнодорожников".
Алексей Миранчук - б/о. Успел лишь один раз дойти до лицевой и заработать корнер, а затем его же исполнить без голевых последствий.
Боксолл Михаэл - 5. Пусть вас не обманывает цвет формы и безукоризненное знание гимна Новой Зеландии, этот защитник наш в доску. Ну а как иначе объяснить его явное желание подарить российской сборной очки? Михаэл стал самым результативным на поле, наиграл на голевую передачу и полноценный гол. Конечно, в краю маори ему будут благодарны не слишком, зато наш, отечественный болельщик будет помнить о парне из далёкой команды со звучным названием "Суперспорт Юнайтед".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Игорь Акинфеев - 4. Встреча с Новой Зеландией вышла для капитана сборной и ЦСКА довольно приятным мероприятием. Подавляющую часть матча Игорь наблюдал за действиями своих партнёров впереди или выговаривал им, когда соперник всё-таки добирался до штрафной. Запомнился лишь одним сейвом во втором тайме, но он получился довольно зрелищным.
Георгий Джикия, Виктор Васин, Федор Кудряшов - 4. Оборона выглядела вполне прилично, кроме небольшого отрезка во втором тайме, когда новозеландцы могли забить. В основном, тройка центральных защитников действовала уверенно и надёжно. Даже если и совершались какие-то огрехи, партнёры моментально подчищали. Игроки обороны запомнились и активным участие в нападении. Васин после углового переправил мяч в штангу, а Джикия отметился неплохим ударом из-за пределов штрафной площади.
Александр Самедов - 4. За исключением самого скучного промежутка в матче в начале второго тайма плодотворно мотался по своему флангу. Неплохо подавал, отыгрывался, но далеко не все кроссы выходили удачными. Главное свое действие совершил после перерыва, - Александр предстал в образе стенки для Смолова и записал на свой счет голевую передачу.
Юрий Жирков - 3.5. Был куда менее заметен, чем его коллега с другого фланга, зато умудрился спасти нашу сборную от пропущенного мяча после стандарта. Несколько загубленных возможностей для обострения и общая вялость на фоне Самедова - главные причины не самой высокой оценки.
Александр Головин - 3. Наверное, главное разочарование в составе сборной. Всё-таки от Александра мы ждали чего-то большего, ведь ему пророчат в скором будущем лондонский "Арсенал". Головин сыграл слабо. Лишний раз фолил в отборе, передерживал мяч и вообще не запомнился в созидательном плане. Единственный запомнившийся момент со знаком "плюс" - выстрел в дебюте встречи. Всё же с такой игрой можно мечтать только о переезде в "Арсенал" тульский.
Денис Глушаков - 4. Во втором тайме, когда переместился на более атакующую позицию, стал гораздо заметнее, но результативное действие совершил ещё до перерыва. Обыгравшись с Полозом, вышел один на один, и вполне себе элегантно перебросил голкипера новозеландцев. Да, мяч записали на счёт защитника гостей Боксолла, но главным творцом гола все равно нужно считать капитана "Спартака".
Александр Ерохин - 3.5. Был достаточно бледен (в игровом смысле), но участие в голевой атаке - именно Александр отдал пас на Глушакова в самом начале эпизода с первым голом - немного поправил положение донского хавбека. В общем и целом, разочаровал, как и Головин.
Дмитрий Полоз - 4. В течение всего отведенного ему времени был активен, здорово помогал партнерам по атаке. Принял участие в первом забитом мяче, подыграл Глушакову, выведя его на ударную позицию. Мог забить и сам, но немного не повезло. В одном эпизоде мяч из ворот вынес новозеландский защитник, во втором - здорово сыграл голкипер. Хорошая, рабочая, но не выдающаяся игра для нападающего.
Федор Смолов - 4.5. Часто брал игру на себя, что не могло не подкупить, старался решать индивидуально. Иногда это шло и во вред команде, несколько раз Фёдор откровенно передерживал или попросту жадничал. Но начало второй результативной атаки и её же завершение сняло все претензии к нападающему "Краснодара". Все-таки впечатление осталось очень приятное. Единственный негатив связан с офсайдами, уж слишком часто Фёдор оказывался в положении "вне игры".
Александр Бухаров - 3. Вышел в конце встречи и отметился только тем, что запорол несколько классных моментов. Если бы не расточительность Бухарова, Россия вполне могла (да и, наверное, должна была) победить с разгромным счётом.
Дмитрий Тарасов - б/о. Принял участие в нескольких отборах, но этого слишком мало, чтобы можно было всерьез оценивать действия опорника "железнодорожников".
Алексей Миранчук - б/о. Успел лишь один раз дойти до лицевой и заработать корнер, а затем его же исполнить без голевых последствий.
Боксолл Михаэл - 5. Пусть вас не обманывает цвет формы и безукоризненное знание гимна Новой Зеландии, этот защитник наш в доску. Ну а как иначе объяснить его явное желание подарить российской сборной очки? Михаэл стал самым результативным на поле, наиграл на голевую передачу и полноценный гол. Конечно, в краю маори ему будут благодарны не слишком, зато наш, отечественный болельщик будет помнить о парне из далёкой команды со звучным названием "Суперспорт Юнайтед".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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