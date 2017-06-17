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Россия - Новая Зеландия. Оценки игрокам нашей команды

Россия - Новая Зеландия. Оценки игрокам нашей команды Несмотря на то, что Новая Зеландия серьёзно уступала нашей сборной в классе, без неприятных впечатлений в игре-открытии Кубка Конфедерации не обошлось. Rusfootball.info об этих и куда более радостных моментах.

Игорь Акинфеев - 4. Встреча с Новой Зеландией вышла для капитана сборной и ЦСКА довольно приятным мероприятием. Подавляющую часть матча Игорь наблюдал за действиями своих партнёров впереди или выговаривал им, когда соперник всё-таки добирался до штрафной. Запомнился лишь одним сейвом во втором тайме, но он получился довольно зрелищным.

Георгий Джикия, Виктор Васин, Федор Кудряшов - 4. Оборона выглядела вполне прилично, кроме небольшого отрезка во втором тайме, когда новозеландцы могли забить. В основном, тройка центральных защитников действовала уверенно и надёжно. Даже если и совершались какие-то огрехи, партнёры моментально подчищали. Игроки обороны запомнились и активным участие в нападении. Васин после углового переправил мяч в штангу, а Джикия отметился неплохим ударом из-за пределов штрафной площади.

Александр Самедов - 4. За исключением самого скучного промежутка в матче в начале второго тайма плодотворно мотался по своему флангу. Неплохо подавал, отыгрывался, но далеко не все кроссы выходили удачными. Главное свое действие совершил после перерыва, - Александр предстал в образе стенки для Смолова и записал на свой счет голевую передачу.

Юрий Жирков - 3.5. Был куда менее заметен, чем его коллега с другого фланга, зато умудрился спасти нашу сборную от пропущенного мяча после стандарта. Несколько загубленных возможностей для обострения и общая вялость на фоне Самедова - главные причины не самой высокой оценки.

Александр Головин - 3. Наверное, главное разочарование в составе сборной. Всё-таки от Александра мы ждали чего-то большего, ведь ему пророчат в скором будущем лондонский "Арсенал". Головин сыграл слабо. Лишний раз фолил в отборе, передерживал мяч и вообще не запомнился в созидательном плане. Единственный запомнившийся момент со знаком "плюс" - выстрел в дебюте встречи. Всё же с такой игрой можно мечтать только о переезде в "Арсенал" тульский.

Денис Глушаков - 4. Во втором тайме, когда переместился на более атакующую позицию, стал гораздо заметнее, но результативное действие совершил ещё до перерыва. Обыгравшись с Полозом, вышел один на один, и вполне себе элегантно перебросил голкипера новозеландцев. Да, мяч записали на счёт защитника гостей Боксолла, но главным творцом гола все равно нужно считать капитана "Спартака".

Александр Ерохин - 3.5. Был достаточно бледен (в игровом смысле), но участие в голевой атаке - именно Александр отдал пас на Глушакова в самом начале эпизода с первым голом - немного поправил положение донского хавбека. В общем и целом, разочаровал, как и Головин.

Дмитрий Полоз - 4. В течение всего отведенного ему времени был активен, здорово помогал партнерам по атаке. Принял участие в первом забитом мяче, подыграл Глушакову, выведя его на ударную позицию. Мог забить и сам, но немного не повезло. В одном эпизоде мяч из ворот вынес новозеландский защитник, во втором - здорово сыграл голкипер. Хорошая, рабочая, но не выдающаяся игра для нападающего.

Федор Смолов - 4.5. Часто брал игру на себя, что не могло не подкупить, старался решать индивидуально. Иногда это шло и во вред команде, несколько раз Фёдор откровенно передерживал или попросту жадничал. Но начало второй результативной атаки и её же завершение сняло все претензии к нападающему "Краснодара". Все-таки впечатление осталось очень приятное. Единственный негатив связан с офсайдами, уж слишком часто Фёдор оказывался в положении "вне игры".

Александр Бухаров - 3. Вышел в конце встречи и отметился только тем, что запорол несколько классных моментов. Если бы не расточительность Бухарова, Россия вполне могла (да и, наверное, должна была) победить с разгромным счётом.

Дмитрий Тарасов - б/о. Принял участие в нескольких отборах, но этого слишком мало, чтобы можно было всерьез оценивать действия опорника "железнодорожников".

Алексей Миранчук - б/о. Успел лишь один раз дойти до лицевой и заработать корнер, а затем его же исполнить без голевых последствий.

Боксолл Михаэл - 5. Пусть вас не обманывает цвет формы и безукоризненное знание гимна Новой Зеландии, этот защитник наш в доску. Ну а как иначе объяснить его явное желание подарить российской сборной очки? Михаэл стал самым результативным на поле, наиграл на голевую передачу и полноценный гол. Конечно, в краю маори ему будут благодарны не слишком, зато наш, отечественный болельщик будет помнить о парне из далёкой команды со звучным названием "Суперспорт Юнайтед".

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России сборная Новой Зеландии
Сегодня, 20:48
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8
(2)
№8 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фёдор Михайлович сегодня явно на более высокую оценку наиграл
Регистрация: 27.08.2008
№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жиркову 3,5? писака если ты смотрел матч то тогда ты нуб просто Юра везде успевал и то что он с ленты вынес верняк ты ему сбавил оценку? ну ну хотя я так думаю что тут чистой воды москаль сидел,который за Масквабад болеет и не более того
Регистрация: 3.02.2011
№6 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну Головина надо бить палкой, чтобы мяч вовремя отдавал. Да молодой, да активный и перспективный, но молодой Дзагоев столько голевых передач отдавал, Головин к сожалению (как и Миранчук) очень много касаний мяча и.... момент упущен.
Регистрация: 10.10.2006
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:07) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Invader-
АКИНФЕЕВ – 6,0. Больших проблем для него новозеландцы не создали. Выручил после плотного удара Томаса из-за штрафной.
ДЖИКИЯ – 6,0. Надежно сыграл в обороне и регулярно подключался к атакам. После его удара из-за штрафной Маринович с большим трудом перевел мяч на угловой.
ВАСИН – 6,0. Создал первый опасный момент у ворот Новой Зеландии. После его удара головой мяч попал в штангу и отскочил в пустые ворота, но "белых" спас защитник.
КУДРЯШОВ – 6,0. Хорошо страховал партнеров. Выигрывал борьбу.
САМЕДОВ – 6,5. Сделал множество передач в штрафную с правого фланга. Одна из них завершилась голом Смолова.
ЕРОХИН – 6,0. Иногда передерживал мяч в центре поля. Начал атаку, завершившуюся автоголом Боксалла: сначала поучаствовал в коллективном отборе, а потом отдал классный пас вперед. Имел стопроцентный шанс забить в начале второго тайма, но не переиграл Мариновича.
ГЛУШАКОВ – 6,5. Мог стать автором первого гола турнироа, но Боксалл срезал мяч в свои ворота. Регулярно раздавал отличные передачи в развитие атаки.
ГОЛОВИН – 6,5. На первых минутах отметился отменным дальним ударом, который Маринович парировал с большим трудом. Классно разгонял атаки сборной.
ЖИРКОВ – 6,0. Активно действовал по всей бровке. Поучаствовал в коллективном прессинге перед автоголом Боксалла. Вынес мяч из пустых ворот после удара Смита в конце игры.
ПОЛОЗ – 6,5. Хорошо использовал свою скорость. В первом тайме убежал один на один с Мариновичем, был сбит, но пенальти почему-то не назначили. Два отличных шанса забить гол, однако в первом случае мяч с линии вынес защитник, а во втором новозеландцев спас вратарь. Здорово ассистировал Глушакову в моменте с голом.
СМОЛОВ – 6,5. Был нацелен на гол, но постоянно попадал в офсайд. В конце первого тайма единолично создал момент, но не попал в дальний угол. Во второй половине забил важнейший гол – причем в том эпизоде Смолов и начал, и завершил атаку.
БУХАРОВ – 6,0. Вышел на замену во втором тайме и продуктивно провел свой отрезок. Отвлек на себя защитников в моменте с голом Смолова. Позже мог отличиться сам, но не успел замкнуть прострел.
ТАРАСОВ – 6,0. Заменил Ерохина в конце второго тайма и погоды не испортил.
МИРАНЧУК – б/о.



А это еще более бредовые оценки! Бухарову - 6?? Головину 6.5??
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
все правильно,Головин подтвердил статус худшего игрока сборной,Гинер снова мимо денег joy
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
АКИНФЕЕВ – 6,0. Больших проблем для него новозеландцы не создали. Выручил после плотного удара Томаса из-за штрафной.
ДЖИКИЯ – 6,0. Надежно сыграл в обороне и регулярно подключался к атакам. После его удара из-за штрафной Маринович с большим трудом перевел мяч на угловой.
ВАСИН – 6,0. Создал первый опасный момент у ворот Новой Зеландии. После его удара головой мяч попал в штангу и отскочил в пустые ворота, но "белых" спас защитник.
КУДРЯШОВ – 6,0. Хорошо страховал партнеров. Выигрывал борьбу.
САМЕДОВ – 6,5. Сделал множество передач в штрафную с правого фланга. Одна из них завершилась голом Смолова.
ЕРОХИН – 6,0. Иногда передерживал мяч в центре поля. Начал атаку, завершившуюся автоголом Боксалла: сначала поучаствовал в коллективном отборе, а потом отдал классный пас вперед. Имел стопроцентный шанс забить в начале второго тайма, но не переиграл Мариновича.
ГЛУШАКОВ – 6,5. Мог стать автором первого гола турнироа, но Боксалл срезал мяч в свои ворота. Регулярно раздавал отличные передачи в развитие атаки.
ГОЛОВИН – 6,5. На первых минутах отметился отменным дальним ударом, который Маринович парировал с большим трудом. Классно разгонял атаки сборной.
ЖИРКОВ – 6,0. Активно действовал по всей бровке. Поучаствовал в коллективном прессинге перед автоголом Боксалла. Вынес мяч из пустых ворот после удара Смита в конце игры.
ПОЛОЗ – 6,5. Хорошо использовал свою скорость. В первом тайме убежал один на один с Мариновичем, был сбит, но пенальти почему-то не назначили. Два отличных шанса забить гол, однако в первом случае мяч с линии вынес защитник, а во втором новозеландцев спас вратарь. Здорово ассистировал Глушакову в моменте с голом.
СМОЛОВ – 6,5. Был нацелен на гол, но постоянно попадал в офсайд. В конце первого тайма единолично создал момент, но не попал в дальний угол. Во второй половине забил важнейший гол – причем в том эпизоде Смолов и начал, и завершил атаку.
БУХАРОВ – 6,0. Вышел на замену во втором тайме и продуктивно провел свой отрезок. Отвлек на себя защитников в моменте с голом Смолова. Позже мог отличиться сам, но не успел замкнуть прострел.
ТАРАСОВ – 6,0. Заменил Ерохина в конце второго тайма и погоды не испортил.
МИРАНЧУК – б/о.
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: vermis_64
Довольно бредовые оценки.

соответствуют уровню эшперта
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Довольно бредовые оценки.
Регистрация: 23.08.2016
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