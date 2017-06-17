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Федор Смолов: нужно, чтобы люди влюбились в сборную по ходу этого Кубка конфедераций
Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал первый матч на домашнем Кубке конфедераций. Россияне обыграли команду Новой Зеландии в матче открытия турнира, Смолов стал автором второго гола.
"Я думаю, самое важное – то, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, порадовав болельщиков и результатом, и игрой. Но сделан только первый шаг, у нас еще две очень важные игры на групповом этапе.
Всегда хорошо выигрывать в таких турнирах. Нужно, чтобы люди влюбились в национальную команду по ходу этого Кубка конфедераций", - цитирует Смолова "Р-Спорт".
"Я думаю, самое важное – то, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, порадовав болельщиков и результатом, и игрой. Но сделан только первый шаг, у нас еще две очень важные игры на групповом этапе.
Всегда хорошо выигрывать в таких турнирах. Нужно, чтобы люди влюбились в национальную команду по ходу этого Кубка конфедераций", - цитирует Смолова "Р-Спорт".
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