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Федор Смолов: нужно, чтобы люди влюбились в сборную по ходу этого Кубка конфедераций

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал первый матч на домашнем Кубке конфедераций. Россияне обыграли команду Новой Зеландии в матче открытия турнира, Смолов стал автором второго гола.

"Я думаю, самое важное – то, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, порадовав болельщиков и результатом, и игрой. Но сделан только первый шаг, у нас еще две очень важные игры на групповом этапе.

Всегда хорошо выигрывать в таких турнирах. Нужно, чтобы люди влюбились в национальную команду по ходу этого Кубка конфедераций", - цитирует Смолова "Р-Спорт".
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 20:53
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6
(1)
№6 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
федун купи смолова ..отлично смотрелся ...и самеду надо замену искать...
Регистрация: 18.07.2011
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 21:12) #
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  •  (3)

не вижу оснований.....может быть надо как то по другому относится к болельщикам и игре?
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Федьке однозначно надо менять клуб! Конечно проще быть первым парнем на деревне, но он эту деревню уже перерос и тащить её в одиночку ему не интересно и скучно, да простят меня фаны Краснодара! Порой Федя своими действиями просто изумляет! Блин ещё три года назад над ним скалились даже бабки в подворотнях Арбата, а он не сдался и всем всё доказал! Самое главное себе!!! Вообще надо сборную и тренера похвалить, что не облажались в таком матче!!!
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 21:08) #
  • -3
  •  (3)
online

ИДИОТТТТТ
Это всё равно, что влюбиться в сборную Греции или в ударника коммунистического труда с кайлом в руках
Люди любят искусство - Пеле, Марадонну, Круифа, Мюллера и Аршавина с Кержаковым - а зеков в ватниках не любят, даже за выполнение плана выроботки
Жалеют, но не любят
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Нужно, чтобы люди влюбились в национальную команду по ходу этого Кубка конфедераций"...
За мной не заржавеет, вся нация уже плюнула на несправедливость между вашей зарплатой и тем, что мы видим... сделайте хоть что-то за страну, не один Лавров и Шойгу должны биться под триколором...вперед.
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Значит ни как нельзя проигрывать сейчас в группе. И симпатичную игру показывать. А так игра была динамичная. Есть куда рости этой сборной.


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
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