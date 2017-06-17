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Станислав Черчесов: местами мы показывали хорошую игру
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал первую игру на Кубке конфедераций с Новой Зеландией (2:0).
– Понятно, что это первый матч. Понятно, что это большой турнир, ажиотаж, наша команда должна была выиграть матч... Но мы готовились по своей программе, добились результата. И местами показывали хорошую игру.
– Местами? Хороших мест было больше?
– Больше. Немножко не так сыграли, как планировали. Но игра была цельная, и не было моментов, когда она выпадала. Играли против чемпиона своего континента. Темп выдержали. А все делать так, как хочется, невозможно.
– Реализацией недовольны?
– Понятно, когда первые три момента из пустых ворот выбивают – напряжение было. Но потом мы забили гол. Никто никогда не реализует все моменты.
СЭ
– Понятно, что это первый матч. Понятно, что это большой турнир, ажиотаж, наша команда должна была выиграть матч... Но мы готовились по своей программе, добились результата. И местами показывали хорошую игру.
– Местами? Хороших мест было больше?
– Больше. Немножко не так сыграли, как планировали. Но игра была цельная, и не было моментов, когда она выпадала. Играли против чемпиона своего континента. Темп выдержали. А все делать так, как хочется, невозможно.
– Реализацией недовольны?
– Понятно, когда первые три момента из пустых ворот выбивают – напряжение было. Но потом мы забили гол. Никто никогда не реализует все моменты.
СЭ
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