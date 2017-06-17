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Энтони Хадсон: сборная России сегодня была очень хороша, очень быстрая команда
Футболисты сборной России достигли большого прогресса под руководством Станислава Черчесова, заявил главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон.
"Мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают, поэтому я бы и Черчесова не стал бы с кем-то сравнивать. Я очень его уважаю, мы следили за игрой российской команды давно. Видно, что они многого достигли за последние шесть-семь игр, если вести отчет с матча против команды Катара. Сегодня была очень хорошая, очень быстрая команда. Они на правильном пути как команда.
Конечно, мы хотели выступить лучше, чем сегодня. Мы немного расстроены тем, что проиграли 0:2. У России очень сильная команда, они очень хорошо сыграли. Позитивно настроились и решили свои проблемы. У нас дух был боевой, и осталось очень много позитивного после матча. У нас не так много возможностей играть против таких сильных команд, и сегодня был хороший опыт для нас. Мы изучаем все, что у нас остается после игры. И есть много позитивного: трудно начинать турнир перед болельщиками этой страны. Мы боролись, пытались выиграть, и нам есть куда идти дальше", - заявил тренер.
Перед началом матча с приветственными речами выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.
"У меня было несколько матчей раньше, когда нам нужно было ждать долго на поле. Это большой стадион, много болельщиков, мы знали, кто придет на этот матч. Не знаю, сыграло ли такое начало против нас, но оно точно сыграло на пользу сопернику, потому что они были дополнительно мотивированы. У нас было много проблем в первом тайме. Я не могу сказать, что мы стояли лишние десять минут, и поэтому у нас не получилось. Мы знали сценарий и были к нему готовы.
Смолов, безусловно, тот человек, которого можно выделить по прошедшему матчу. Тем не менее сборная России была сильна именно как команда - огонь в глазах, дух боевой. При таких болельщиках, при родных стенах сборная России может очень хорошо выступить на этом турнире", - передает слова специалиста "Р-Спорт".
"Мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают, поэтому я бы и Черчесова не стал бы с кем-то сравнивать. Я очень его уважаю, мы следили за игрой российской команды давно. Видно, что они многого достигли за последние шесть-семь игр, если вести отчет с матча против команды Катара. Сегодня была очень хорошая, очень быстрая команда. Они на правильном пути как команда.
Конечно, мы хотели выступить лучше, чем сегодня. Мы немного расстроены тем, что проиграли 0:2. У России очень сильная команда, они очень хорошо сыграли. Позитивно настроились и решили свои проблемы. У нас дух был боевой, и осталось очень много позитивного после матча. У нас не так много возможностей играть против таких сильных команд, и сегодня был хороший опыт для нас. Мы изучаем все, что у нас остается после игры. И есть много позитивного: трудно начинать турнир перед болельщиками этой страны. Мы боролись, пытались выиграть, и нам есть куда идти дальше", - заявил тренер.
Перед началом матча с приветственными речами выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.
"У меня было несколько матчей раньше, когда нам нужно было ждать долго на поле. Это большой стадион, много болельщиков, мы знали, кто придет на этот матч. Не знаю, сыграло ли такое начало против нас, но оно точно сыграло на пользу сопернику, потому что они были дополнительно мотивированы. У нас было много проблем в первом тайме. Я не могу сказать, что мы стояли лишние десять минут, и поэтому у нас не получилось. Мы знали сценарий и были к нему готовы.
Смолов, безусловно, тот человек, которого можно выделить по прошедшему матчу. Тем не менее сборная России была сильна именно как команда - огонь в глазах, дух боевой. При таких болельщиках, при родных стенах сборная России может очень хорошо выступить на этом турнире", - передает слова специалиста "Р-Спорт".
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