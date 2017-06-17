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Алан Дзагоев забил гол-красавец на сборах ЦСКА (видео)

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, отмечающий сегодня 27-летие, на тренировке армейцев на сборе в Австрии забил красивый гол.

Хавбек в одно касание подкинул себе мяч после передачи партнера и с разворота сильно пробил над вратарем.

ВИДЕО - здесь
Теги: ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 21:32
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