"Ливерпуль" договорился с "Ромой" о переходе Салаха за 45 млн евро

"Рома" согласилась продать "Ливерпулю" полузащитника Мохамеда Салаха за 45 миллионов евро, Metro.Сообщается, что египетский футболист прибудет в расположение "мерсисайдцев" 20 июня для прохождения медосмотра.