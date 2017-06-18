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"Ливерпуль" договорился с "Ромой" о переходе Салаха за 45 млн евро

"Рома" согласилась продать "Ливерпулю" полузащитника Мохамеда Салаха за 45 миллионов евро, Metro.

Сообщается, что египетский футболист прибудет в расположение "мерсисайдцев" 20 июня для прохождения медосмотра.
Теги: Салах Ливерпуль Рома Трансферы
Сегодня, 11:32
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