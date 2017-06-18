Николас Ломбертс: русские называют Европу собачкой Америки, и я согласен с ними

Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс высказал свое мнение о политической ситуации в России."Конечно, в России нет свободы прессы и в городах есть многие люди, которые не согласны с политикой Путина, но большинство россиян считают его фантастическим президентом. Путин вернул Россию на международную арену. Многие патриоты России горды, что они не подчиняются Соединённым Штатам. Они называют Европу собачкой Америки, и я согласен с ними. Европа должна идти своим путем", - цитирует Ломбертса De Tijd.