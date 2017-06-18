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Николас Ломбертс: русские называют Европу собачкой Америки, и я согласен с ними

Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс высказал свое мнение о политической ситуации в России.

"Конечно, в России нет свободы прессы и в городах есть многие люди, которые не согласны с политикой Путина, но большинство россиян считают его фантастическим президентом. Путин вернул Россию на международную арену. Многие патриоты России горды, что они не подчиняются Соединённым Штатам. Они называют Европу собачкой Америки, и я согласен с ними. Европа должна идти своим путем", - цитирует Ломбертса De Tijd.
Теги: Ломбертс
Сегодня, 15:15
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№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Хитрый Лис
Журналист кивает и записывает " Ломбертс подтвердил что в России нет свободной прессы"



Совершенно верно,наша пресса писдаболы,а западная круче раз в сто -- американский эсминец столкнулся с сухогрузом,погибли янки-моряки,пресса описала этот трагический случай спокойно и без истерик ,а вот представьте если бы наш корабль столкнулся ,что было бы?????


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:27) #
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Цитата: Сэт
наверняка что-то переврали

название фильма перевести не могут.....а тут текст grinning
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:26) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сэт
в интервью какие-то противоречащие друг другу вещи...наверняка что-то переврали

Ну это нормально для западной прессы. Интервью выглядело примерно так:
- Что вы скажете на счет вопиющего состояния свободы слова в России?
- Конечно, в России, как и везде, есть с этим проблемы, но я не думаю что стоит так уж категорично...
Журналист кивает и записывает " Ломбертс подтвердил что в России нет свободной прессы"
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:23) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Какой же ещё свободы прессе нужно? Ведь на заборах нынче более культурные слова и высказывания пишут,чем в прессе --- чего то тут приврали журналюги...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 15:17) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
в интервью какие-то противоречащие друг другу вещи...наверняка что-то переврали


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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