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Португалия - Мексика: стартовые составы на матч
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч 1-го тура группы A Кубка конфедераций.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Седрик, Моутинью, Карвалью, Гомеш, Роналду, Нани, Куарежма.
Мексика: Очоа, Сальседо, Рейес, Лаюн, Морено, Хонатан дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Хименес, Вела, Хавьер Эрнандес.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Седрик, Моутинью, Карвалью, Гомеш, Роналду, Нани, Куарежма.
Мексика: Очоа, Сальседо, Рейес, Лаюн, Морено, Хонатан дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Хименес, Вела, Хавьер Эрнандес.
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