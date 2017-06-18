Жара в Казани. Португалия и Мексика выдали огненную ничью

Кубок Конфедераций



Группа "А", 1 тур



Казань Арена



Португалия - Мексика 2:2

Португалия дважды выходила вперёд, но дважды её догоняла настырная Мексика. О настоящей футбольной зарубе, благодаря которой Россия остается на чистом первом месте в группе "А" - материалПри всем уважении к старательным парням из Новой Зеландии, вторая игра Кубка Конфедерации обещала куда более солидную интригу, чем та, что была в матче-открытии. Во встрече россиян и новозеландцев всё было плюс-минус понятно ещё до стартового свистка, а первые же минуты укрепили уверенность в итоговом результате.С Мексикой и Португалией была совершенно другая история. Это примерно равные сборные, причем, если сравнивать даже с нашими футболистами, совсем иного уровня. Для того, чтобы быстро и наверняка в этом убедиться, стоило всего-то пробежаться глазами по составам. Несколько звёзд мирового калибра опознавались без всяких проблем.Португальцы, несмотря на титул чемпиона Европы, начали игру достаточно осторожно. Охотнее бежали в контратаки, когда получалось поймать Мексику и обрезать, получить преимуществе в количестве игроков. Первое масштабное позиционное наступление Португалия провела лишь на исходе пятнадцати минут.Впрочем, это было типично для сборной Сантуша. Так было удобнее противостоять нагнетающей, рвущейся вперед Мексике. Другое дело, что мячом номинальные хозяева распоряжались не слишком здорово и поэтому до ворот Очоа дойти не могли.Но вскоре пришедшие в себя португальцы провели результативную атаку. Издалека пальнул Гомеш, а защитник Пепе подправил снаряд, залетевший в сетку. Команда Сантуша начала праздновать вместе с запасными, но арбитр внезапно взял паузу и отменил взятие ворот. Помощники главного судьи, следившие за игрой с мониторов, подсказали, что защитник мадридского "Реала" находился в положении "вне игры".И всем противникам видео-повторов хотелось бы сказать, что динамика игры (а это один из главных аргументов людей, которые не хотят видеть современные технологии в футболе) быть нарушена в такой ситуации никак не могла. Столько же времени португальцы примерно бы и праздновали забитый мяч.После отмененного гола Португалия действовала в совершенно в ином ключе. Команда Сантуша взяла игру под свой контроль и начала сама диктовать темп встречи. Теперь уже мексиканцы, проводившие стартовой отрезок на порядок интереснее, ориентировались на ответные и стремительные выпады, - большими силами переходить на чужую половину поля не получалось.Еще один забитый португальцами (теперь по правилам) гол был вполне справедлив. Мексика как будто растерялась, пропустив первый, незасчитанный мяч, и действовала в обороне откровенно небрежно. Роналду воспользовался ошибкой Сайседо, не рассчитавшего траекторию полета мяча, протащил снаряд по флангу и сделал потрясающую передачу на Куарежму, которого никто не держал. Форвард спокойно реализовал своей момент, а судья на этот раз признал законность взятия ворот.Португалия имела еще один прекрасный момент, но Куарежма махнул мимо из неплохой позиции. После этого Роналду и сотоварищи как-то подсели, вновь уступили право распоряжаться территорией и наступать команде Осорио. И очень зря...После заброса с левого фланга мяч оказался в штрафной площади португальцев. Защитник Геррейру мог вынести снаряд, разрядить обстановку, но промахнулся и подарил его сопернику. Карлос Вела исполнил кросс внутри штрафной площади и Хавьер Эрнандес переиграл Патрисиу с близкого расстояния.После перерыва ситуация на поле слегка уравнялась. Того дисбаланса первого тайма, когда то одна команда была явно лучше, то прибавляла другая, сборные Португалии и Мексики больше не показывали. Подходов к воротам из-за этого стало меньше, основными возможностями забить становились стандартные положения. Но и они получались не очень на данном этапе встречи. Чаще остального команды бодались в центре поля, поочередно срывая попытки наступлений друг друга, и не слишком удачно действовали в созидании. Лишь к последней десятиминутке португальцы раззадорились и провели крутой отрезок с подбором классных моментов.За считанные минуты до окончания встречи голкипер сборной Мексики совершил выдающийся сейв после удара Гомеша, но партнёры не оценили геройства своего партнёра. Практически в следующей атаке гости с американского континента вновь позволили парням Сантуша подобраться к воротам и на этот раз вратарь "Гранады" не выручил. Да и вряд ли это было возможно. Не только мощный удар Седрика стал этому причиной, но и случившийся рикошет от Эктора Эрреры. Как и в случае с Глушаковым и игрой наших против Новой Зеландии, мяч записали как автогол.Пока болельщики Португалии наверняка ликовали из-за близкой победы, Мексика завелась и рванула вперёд. И неожиданно добилась своего! Уже в добавленное время Эктор Морено с подачи Дос Сантоса отправил снаряд мимо Патрисиу и не позволил состояться португальской победе. Португалия и Мексика в упорной и мегакрутой игре (жаль, что Казань редко видит такие матчи вживую) разделили очки и оставили нашу команду на чистом первом месте группы "А".Куарежма, 35, Седрик, 86 - Эрнандес, 42, Морено, 90+2.Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Седрик, Моутинью (Адриен Силва, 59), Карвалью, Гомеш, Роналду, Нани (Мартинш, 59), Куарежма (Андре Силва, 84)Очоа, Сальседо (Араухо, 67), Рейес, Лаюн, Морено, Хонатан дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Хименес (Перальта, 81), Вела (Джовани дос Сантос, 59), Эрнандес.Силва, 69, Гуардадо, 76