Седрик: ничья с Мексикой разочаровала, ведь мы хотели выиграть

Защитник сборной Португалии Седрик выразил разочарование после результативной ничьи с командой Мексики в стартовом матче группы А Кубка Конфедераций 2017."Наши игроки все 90 минут были опаснее. Мы знали, что в составе Мексики выступают сильные футболисты. Но это не помешало нам вести свою игру и контролировать ход матча. В целом, есть разочарование от ничьи. Все же главным для нас было одержать победу. Учитывая, что это первая игра, и результат далеко не плохой, однако, повторюсь, Португалия стремилась выиграть", - сказал Седрик.