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Сборная Чили одержала уверенную победу над Камеруном

В матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017 сборная Чили обыграла команду Камеруна со счётом 1:0.

Кубок конфедераций

Группа B, 1-й тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

Камерун - Чили 0:2

Голы: Видаль, 81, Варгас, 90+1

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку , Нгаду-Нгаджуй, Фай, Ангисса, Сиани, Джум, Муканджо, Абубакар, Бассогог

Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Фуэнсалида (Валенсия, 64), Видаль, Босежур, Арангис (Сильва, 71), Диас, Варгас, Пуч (Санчес, 58)

Предупреждения: Хара, 66
Теги: Сборная Чили Сборная Камеруна
Вчера, 22:54
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17
(4)
№17 Написал: golden Axe (Вчера, 23:31) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Хитрый Лис
игроки и тренер - свиньи, игра сборной дерьмо, перспективы у нее нулевые, соперник уровня фнл
не уподобляйся свиньям, это они за сборную болеют только если там есть их представители, а в остальное время против
да сборная слабая сейчас, но это сборная России

Цитата: golden Axe
в Питере подобный матч и 25000 бы не собрал

а Питер полтинник собрал, при том что в этом году был первый погожий денек и все рванули на природу, да и места остались 5-9 штук за НЗ и бухаров\глушаков?

на матчи нашей сборной так и должно быть,посмотрим сколько вы соберете 22 июня на Камерун – Австралия,сегодняшние 35000 космосом покажутся
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
игроки и тренер - свиньи, игра сборной дерьмо, перспективы у нее нулевые, соперник уровня фнл
не уподобляйся свиньям, это они за сборную болеют только если там есть их представители, а в остальное время против
да сборная слабая сейчас, но это сборная России

Цитата: golden Axe
в Питере подобный матч и 25000 бы не собрал

а Питер полтинник собрал, при том что в этом году был первый погожий денек и все рванули на природу, да и места остались 5-9 штук за НЗ и бухаров\глушаков?
Регистрация: 20.07.2009
№15 Написал: vlees1 (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees1
Лучше сразу потеряйся лисичка

опровергнешь?

Никто не виноват что игроки зенита не дотягивают до уровня сборной,Артемка придумал травму и слился,игроки зенита позорят сборную:)
Регистрация: 13.05.2017
№14 Написал: anonymous (Вчера, 23:22) #
  • +1
  •  (1)
online

как ни странно равная игра, думал Камерун вытянет ничейку
Регистрация: 8.01.2017
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Лучше сразу потеряйся лисичка

опровергнешь?
Регистрация: 19.03.2010
№12 Написал: Коляс Благовещенск (Вчера, 23:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
Цитата: filin89
Цитата: Добрячок
Новая система: не спешите радоваться, забив гол
Так и есть)) Но справедливо.

только от футбола ничего не останется, пока судьи посмотрят, все эмоции уйдут, и будет, как на ток шоу загорелась надпись "аплодисменты"


Так надо не каждый гол смотреть, а только те, которые вызывают сомнения. В матче Португалия - Мексика второй видеопросмотр был вообще ни к чему. Гол был чистый, все видели.
Регистрация: 12.02.2014
№11 Написал: vlees1 (Вчера, 23:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees1
ая, лучше скажите почему на игру открытия где играла наша сборная вы не смогли собрать полный стадион

игроки и тренер - свиньи, игра сборной дерьмо, перспективы у нее нулевые, соперник уровня фнл
продолжать?

Лучше сразу потеряйся лисичка)))
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:14) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
ая, лучше скажите почему на игру открытия где играла наша сборная вы не смогли собрать полный стадион

игроки и тренер - свиньи, игра сборной дерьмо, перспективы у нее нулевые, соперник уровня фнл
продолжать?
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: golden Axe (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
33492 на стадионе Москва какие ваши оправдания?

не в чем оправдываться,это хорошая посещаемость,,с учетом того что не Россия играла,на Португалию будет аншлаг,а в Питере подобный матч и 25000 бы не собрал
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:09) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Цитата: Добрячок
Новая система: не спешите радоваться, забив гол
Так и есть)) Но справедливо.

только от футбола ничего не останется, пока судьи посмотрят, все эмоции уйдут, и будет, как на ток шоу загорелась надпись "аплодисменты"
Регистрация: 20.07.2009
№7 Написал: vlees1 (Вчера, 23:07) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
33492 на стадионе Москва какие ваши оправдания?

Очередной бред питерских сектантов,начало игры в 9 вечера,билеты на центр по 5 тысяч стоят,заполняемость почти 80 процентов,такая же как и вчера на игре где играла наша сборная, лучше скажите почему на игру открытия где играла наша сборная вы не смогли собрать полный стадион,а тут и так понятно было что не будет аншлага,33 из 42 нормальный показатель для такой вывески.
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:03) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
33492 на стадионе Москва какие ваши оправдания?
Регистрация: 20.07.2009
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший Футбол.
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:00) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
до системы видеоповторов: судья продажная
с системой видеоповторов: видеассистент продажная
???
+дополнительные рабочие места в ФИФА
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи, примите сочувствие, ваши проиграли.
Но может, хоть присмотрели кого себе, и то радость.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Добрячок
Новая система: не спешите радоваться, забив гол blush

Так и есть)) Но справедливо.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: Добрячок Россия (Вчера, 22:56) #
  • +8
  •  (8)

Новая система: не спешите радоваться, забив гол blush
Регистрация: 14.09.2011
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