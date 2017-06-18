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Йоахим Лев: в России нас приняли исключительно радушно

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о подготовке команды к Кубку Конфедераций.

"Мы рады играть на этом турнире, в России нас приняли исключительно радушно. Команда не может дождаться начала турнира. Многие думают, что Кубок конфедераций что-то вроде подарка для нашей сборной, но это не так. Участие в турнире поможет ребятам набраться опыта, а это очень и очень важно, все относятся к данному соревнованию с полной серьезностью", - цитирует Лева ТАСС.
Теги: Лев Сборная Германии
Вчера, 23:24
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№1 Написал: нетрал (Вчера, 23:39) #
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не гони! привез какое то фуфло!
Регистрация: 26.04.2017
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