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Тим Кэхилл: сборная Австралии способна обыграть немцев на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл считает, что его команда способна обыграть действующих чемпионов мира Германию в матче Кубка конфедераций – 2017.

"Самое главное для нас — вера в нашу игру, наш собственный подход, в то, что мы сделали за два последние года. Знаем, что у сборной Германии молодая команда, много молодых игроков. Но на них оказывается большое давление, они — чемпионы мира. Если мы сможем играть так, как мы хотим, мы сможем одолеть немцев.

Мы, конечно, полны нетерпения. Нас приятно встретили в Сочи. Объекты здесь первоклассные. Тренировки проходят хорошо. Все мы ждем завтра отличного матча", - цитирует Кэхилла "Р-Спорт".
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 00:06
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